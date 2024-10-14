Коли та як садити троянди восени: основні правила, яких потрібно дотримуватися

Посадка троянд восени: коли та як правильно садити
Осінь — пора не лише збору врожаю, а й висаджування рослин на городі та в саду, у тому числі троянд. Висаджені восени троянди перезимують зиму, акліматизують і наступного року будуть готові до цвітіння.
Коли восени садити троянди
Троянди потрібно садити за 20-30 днів до перших заморозків, щоб вони встигли за цей час вкоренитися в землі. Якщо посадити рослини занадто рано, під час бабиного літа, вони почнуть швидко рости та замерзнути взимку.
Оптимальна середня температура для посадки троянд восени - приблизно +15° вдень та не нижче +5° вночі.
Фахівці вважають, що рослини, що вирощуються в контейнерах, можна висаджувати у будь-який час року. Осінь залишається сприятливим періодом, щоб стимулювати розвиток кореневої системи перед весняним зростанням. Рослини з відкритим корінням можна висаджувати тільки після переходу у стан спокою, коли у них опаде листя. У стані сплячки троянда морозостійка, тому заморозки незабаром після посадки не нашкодять її.
Як радять досвідчені городники, найкращий час посадки троянди восени – від середини вересня до середини листопада.
Переваги та мінуси посадки троянд восени
Восени легше підготувати ґрунт, у цей час земля, швидше за все, буде пухкою, а не мерзлою або перезволоженою. Такий ґрунт, ще теплий після літа, сприяє кращому зростанню коренів.
Якщо коріння троянд укоріниться до зими, перше червневе цвітіння настає раніше і часто краще, ніж у троянд висаджених навесні.
Як посадити троянди восени
Виберіть добре освітлену і захищену від вітру ділянку бажано з пухким, вологим і слабокислим ґрунтом. Якщо ґрунт щільний, його перекопують і змішують з піском.
Висаджувати троянди краще в теплий і сухий день. Викопують ями глибиною і шириною приблизно 50 см. Відстань між сусідніми лунками 80 см між парковими трояндами та один метр -- між плетистими трояндами, 50 см між чайними та гібридними сортами.
Лунки добре поливають, коли вода вбереться додають перегній, ставлять саджанець і засипають субстратом для троянд або звичайним ґрунтом.
Поливають — до одного відра води під кущ.
Особливості догляду після садіння троянд восени
Необхідно знати, що троянди, висаджені восени
- Не можна удобрювати. Пересаджену рослину внесення добрив може послабити, а вона має бути сильною, щоб пережити зиму.
- Їх рясно мульчують. Наносіть товстий шар мульчі на корені щойно посадженої троянди, щоб захистити землю від замерзання. Це дасть трояндам ще трохи часу, щоб укоренитися.
- Кущі не обрізають. Троянди не обрізають після того, як їх посадили, тому що морози можуть пошкодити свіжозрізаний кущ.
Одна з головних речей, на яку наголошують фахівці, восени садять тільки ті троянди, що сплять, без листя. Пересадка активних троянд, або посадка кущів, які вирощують в розпліднику в період активного росту, не підійдуть для посадки восени.
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