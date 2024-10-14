Коли та як садити троянди восени: основні правила, яких потрібно дотримуватися

Посадка троянд восени: коли та як правильно садити

Осінь — пора не лише збору врожаю, а й висаджування рослин на городі та в саду, у тому числі троянд. Висаджені восени троянди перезимують зиму, акліматизують і наступного року будуть готові до цвітіння.

Коли восени садити троянди

Троянди потрібно садити за 20-30 днів до перших заморозків, щоб вони встигли за цей час вкоренитися в землі. Якщо посадити рослини занадто рано, під час бабиного літа, вони почнуть швидко рости та замерзнути взимку.

Оптимальна середня температура для посадки троянд восени - приблизно +15° вдень та не нижче +5° вночі.

Фахівці вважають, що рослини, що вирощуються в контейнерах, можна висаджувати у будь-який час року. Осінь залишається сприятливим періодом, щоб стимулювати розвиток кореневої системи перед весняним зростанням. Рослини з відкритим корінням можна висаджувати тільки після переходу у стан спокою, коли у них опаде листя. У стані сплячки троянда морозостійка, тому заморозки незабаром після посадки не нашкодять її.

Як радять досвідчені городники, найкращий час посадки троянди восени – від середини вересня до середини листопада.

Переваги та мінуси посадки троянд восени

Восени легше підготувати ґрунт, у цей час земля, швидше за все, буде пухкою, а не мерзлою або перезволоженою. Такий ґрунт, ще теплий після літа, сприяє кращому зростанню коренів.

Якщо коріння троянд укоріниться до зими, перше червневе цвітіння настає раніше і часто краще, ніж у троянд висаджених навесні.

Як посадити троянди восени

Виберіть добре освітлену і захищену від вітру ділянку бажано з пухким, вологим і слабокислим ґрунтом. Якщо ґрунт щільний, його перекопують і змішують з піском.

Висаджувати троянди краще в теплий і сухий день. Викопують ями глибиною і шириною приблизно 50 см. Відстань між сусідніми лунками 80 см між парковими трояндами та один метр -- між плетистими трояндами, 50 см між чайними та гібридними сортами.

Лунки добре поливають, коли вода вбереться додають перегній, ставлять саджанець і засипають субстратом для троянд або звичайним ґрунтом.

Поливають — до одного відра води під кущ.

Особливості догляду після садіння троянд восени

Необхідно знати, що троянди, висаджені восени

Не можна удобрювати. Пересаджену рослину внесення добрив може послабити, а вона має бути сильною, щоб пережити зиму.

Пересаджену рослину внесення добрив може послабити, а вона має бути сильною, щоб пережити зиму. Їх рясно мульчують . Наносіть товстий шар мульчі на корені щойно посадженої троянди, щоб захистити землю від замерзання. Це дасть трояндам ще трохи часу, щоб укоренитися.

. Наносіть товстий шар мульчі на корені щойно посадженої троянди, щоб захистити землю від замерзання. Це дасть трояндам ще трохи часу, щоб укоренитися. Кущі не обрізають. Троянди не обрізають після того, як їх посадили, тому що морози можуть пошкодити свіжозрізаний кущ.

Одна з головних речей, на яку наголошують фахівці, восени садять тільки ті троянди, що сплять, без листя. Пересадка активних троянд, або посадка кущів, які вирощують в розпліднику в період активного росту, не підійдуть для посадки восени.

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