Коли та як сіяти лаванду, чи можна виростити її з насіння: фото

Влітку лаванду слід кілька разів прополювати: бур’яни потрібно видаляти до того, як вони скинуть насіння.

Лаванда – одна з найвідоміших ароматичних рослин. Це багаторічна ефіроолійна та ароматична рослина зі сріблястими вузькими листочками і суцвіттями білої або пурпурово-бузкової гами.

Лаванда культивується вже понад 2500 років, і використовується в різних сферах — від релігійних обрядів і косметології, до медицини. Тому лаванда в саду – цінне придбання. А посадити та виростити її зовсім просто, якщо знати декілька нюансів.

Які сорти лаванди існують і як їх відрізнити один від одного

З 30-ти різновидів лаванди, що ростуть у природі, у домашньому садівництві культивується лише декілька, пише Agro-Market.

Найпоширеніші сорти лаванди:

● Вузьколиста. Виростає до 1 м заввишки і 1 м завширшки, відрізняється вузьким, опущеним вниз листям. Суцвіття рожево-фіолетові, розпускаються в червні.

● Зубчаста. Великий чагарник, який здатний досягати 1,5 завширшки. Суцвіття такі ж великі, синьо-бузкового кольору, що розпускаються на початку-середині липня.

● Ряболиста. Листя цієї лаванди може бути обрамлене контрастною облямівкою або прикрашене поздовжніми смугами. Кущ відносно компактний, росте до 0,7 м у висоту, але дуже розлогий.

● Англійська. Це різновид вузьколистої лаванди. Біле опушення на стеблах і листі надає рослині сизого відтінку. Може вирощуватися як на відкритому грунті, так і в горщику, як кімнатна рослина.

Із 30-ти різновидів лаванди, що ростуть у природі, у домашньому садівництві культивується лише декілька / Фото: pixabay.com

Сучасні селекціонери створили також чимало гібридів, у яких виграшно поєднуються найкращі ознаки різних видів та сортів.

Як правильно підготувати грунт для посадки лаванди та які умови потрібні для її успішного вирощування

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Методит вирощування лаванди не залежать від її сорту. Всі представники цієї культури віддають перевагу слаболужним або нейтральним грунтам. Одна з ключових особливостей лаванди – її нелюбов до родючої землі. У природному середовищі вона росте на скелястих схилах, на піщаниках та інших бідних ґрунтах. Тому якщо на ділянці є таке кам'янисте місце – лаванді там сподобається. Важливо, щоб воно було розташоване на сонячній ділянці: чим більше сонця та тепла, тим краще. Напівтінь також підійде, але в цьому випадку цвітіння буде не особливо пишним. Близьке залягання ґрунтових вод робить обране місце непридатним. Лаванда не переносить застою води та перезволоження в принципі.

Способи висадки

Лаванда проростає досить довго, тому сіяти її потрібно якомога раніше – наприкінці грудня чи в січні. Насіння проростає погано, тому до посіву його потрібно стратифікувати щонайменше місяць: після замочування його висаджують у контейнер з вологим піском і на 30 днів лишають у холодильнику.

Простіше виростити лаванду, придбавши вже готові саджанці. Їх висаджують у відкритий ґрунт у травні, адже рослина не витримує поворотних заморозків і загалом перепадів температур. Перед висадкою розсаду загартовують впродовж місяця.

Ще один спосіб розмноження лаванди – живцювання. Живці нарізають з однорічних пагонів, оптимальна довжина – 8-10 см. Нижній зріз роблять навскіс під брунькою, листя з нижньої частини прибирають. Перед посадкою зрізані гілки тримають в розчині "Епіну" або підпудрюють нижню частину "Корневіном".

Живці висаджують у ящики або індивідуальні стаканчики з легким ґрунтом у заглиблення 2-3 см. Для кращого приживлення рекомендується їх накрити плівкою або склом та ретельно поливати – земля має бути волога, але не мокра. Укорінення триває від трьох тижнів до півтора місяця.

Як правильно посадити саджанці лаванди

Лаванду вузьколисту або англійську можна вирощувати у відкритому ґрунті в будь-яких областях, адже вона адаптована до досить холодних зим – до -35С. Для посадки необхідно вибрати високу ділянку, рівень ґрунтових вод не повинен перевищувати позначку 2,5 метра від поверхні, інакше рослина загине від зайвої вологості. Також бажано обирати добре освітлені та захищені від вітру території.

Землю слід ретельно перекопати, розборонувати, виміряти величину pH – для цієї рослини підходить слаболужний ґрунт, кислий вона не витримує. За необхідності рекомендується провести розкислення ґрунту, додавши в нього доломітове борошно або вапно.

Для посадки викопують окремі лунки. Кущ лаванди високорослих сортів садять в яму глибиною до 40-50 см, решту видів можна висаджувати в лунки глибиною до 40 см. Заглиблення кореневої шийки не має перевищувати 5 см. Між рослинами потрібно лишити вільне місце, адже вони сильно розростаються: для високорослих сортів – від 80 см до 1 м, для середніх – 50-60 см, для низькорослих – до 40 см. Після посадки землю довкола рослини злегка притискають, формуючи чашу від країв лунки до стебла – так буде зручніше її поливати.

Як доглядати лаванду

Лаванді потрібно забезпечити повноцінний догляд. Ті рослини, що перезимували в саду, ранньої весни варто обрізати до гармонійної крони. Вирізати слід усі хворі, зламані та обморожені пагони, проте варто не вирізати більше 1/3 висоти крони.

Далі для підтримання декоративності куща його потрібно обрізати раз на сезон.

Також навесні під кущі лаванди вносять азотні добрива, можна використати настій коров’яку чи курячого посліду та розчин селітри, сечовини або гумату натрію. Під кожну дорослу рослину виливають не більше 5 літрів підгодівлі. Друге підживлення азотними добривами проводять через два тижні після першого. Перед цвітінням під кущі вносять збалансоване фосфорно-калійне добриво.

Вирощування лаванди у саду – захопливе заняття, але рослині потрібний хороший догляд / Фото: pixabay.com

Влітку лаванду слід декілька разів прополювати: бур’яни потрібно видаляти до того, як вони скинуть насіння. Після прополювання можна акуратно розпушити землю, щоб на поверхні не лишалося затверділої кірки.

Лаванда любить вологий ґрунт, але часті поливи можуть призвести до випрівання коренів, тому поливати її варто раз на 10-14 днів, залежно від погодних умов. Молоді рослини слід зволожувати частіше, ніж дорослі.

Цій рослині тепло необхідно навіть уночі, цього можна досягти мінеральною мульчею — щебенем, галькою та ін. Нагріваючись на сонці вдень, ці матеріали будуть віддавати тепло вночі.

Як обрізати лаванду, щоб вона краще розгалужувалась і цвіла

Від того, як доглядати лаванду, залежить її пишність і цвітіння. Пагони, що надто витяглися, стають голими, а весь кущ втрачає декоративність. Рекомендується проводити обрізання щонайменше раз на рік, після завершення цвітіння. Але ідеально робити це двічі: перший раз ранньою весною, перш ніж рослина прокинулася, а другий — коли лаванда відцвіла. Правила обрізки прості: вкорочують тільки молоді, пагони, що ще не здерев’яніли, і не більше ніж на ⅓ від загальної довжини. Старі і здерев'янілі пагони не чіпають — інакше лаванда може сильно сповільнитися в зростанні і навіть загинути.

Як правильно удобрювати лаванду

Лаванда, яка ростеде кілька років на одному місці, потребує підживлення. Органічні добрива краще не використовувати, а на помірну кількість мінеральних вона добре відреагує. У період формування бутонів вносьте калій-фосфорні добрива, а ще краще – сполуки, спеціально розроблені для лаванди. Важливо пам'ятати, що у лаванди специфічний ареал – вона росте на бідних ґрунтах, і надлишок підживлення або неправильно підібрані добрива можуть зробити лише гірше.

Як захищати лаванду від шкідників та хвороб

Серед хвороб та шкідників найчастіше зустрічається сіра гнилизна та пінниця. Рослини, уражені гниллю, потрібно видалити з грядки та знищити, а ґрунт обробити фунгіцидами. Пінниці, хоч і знижують привабливість лаванди (у випадку зараження на ній з'являються пінисті утворення, схожі на слину), але на зростання і цвітіння ніяк не впливають. Їх можна змивати просто струменем води зі шланга.

Як збирати та зберігати лаванду, щоб залишились її аромат та корисні властивості

Як ароматична рослина лаванда вимагає дотримання кількох правил збору, щоб її аромат та цілющі властивості збереглися. Насамперед, не чекайте, коли всі квіти на суцвітті розкриються — достатньо, якщо повністю розцвіла ¼ колоска. В іншому випадку, під час сушіння та зберігання квіти швидко обсипатимуться.

Збір лаванди плануйте на ранкові години, як тільки висохла роса. Зрізайте лаванду так, щоб нижче суцвіття залишалося щонайменше 5-7 см стебла. Зв'яжіть зрізані квіти в невеликі пучки, і підвісьте їх у затемненому, добре провітрюваному та сухому місці суцвіттями вниз. Як варіант можна розкласти лаванду на вікні, але стежте, щоб вона лежала одним шаром.

Збирати лаванду птреба зранку, тільки-но висохла роса / Фото: pixabay.com

Щоб у лаванді збереглася максимальна кількість ефірних олій, потрібно проводити її збирання у сухий період, коли протягом 3-4 днів не було дощів.

І не забувайте, що з одного куща можна зрізати не більше третини квітів, інакше можна порушити процеси, спрямовані на створення запасів на зиму в корінні.

Повністю висушена лаванда розсипається, якщо її розтерти між пальцями, а квіти легко відокремлюються від стебла. Зберігати квіти можна в лляних або бавовняних мішечках, у паперових пакетах або в банках, що герметично закриваються. Важливо, щоб лаванда була ізольована від вологи та пилу.

Легенди про лаванду

У одній із легенд про лаванду йдеться, що вигнаним Адаму і Єві Бог подарував корисні трави, щоб полегшити їм тяжкість земного життя, серед них була лаванда – для втіхи душі.

Про неймовірну красу лаванди поети складають вірші, а композитори кладуть їх на музику / Фото: pixabay.com

Існує й інша легенда: коли лаванду усунули з райського саду, вона втратила свій аромат. І одного разу, Діва Марія повісила сушити білизну немовляти Ісуса на кущ лаванди. А коли Марія внесла суху білизну до будинку, вона була просякнута прекрасним ароматом. Через наповнення Святим Духом до лаванди повернувся аромат!

Цікавий факт

Вчені встановили, що, застосовуючи лавандову олію у якості ароматизатора повітря в магазинах, збільшується продаж товарів, оскільки неповторний аромат лаванди діє на психічний стан людини, їй хочеться якомога довше бути у цьому приміщенні, у людини покращується настрій і вона прагне зробити щось приємне – здійснює покупку.

Також за допомогою лавандової ефірної олії, як ароматизатора повітря в виробничих приміщеннях, деякі фірми домоглися підвищення продуктивності праці і якості виконуваних операцій, значного скорочення вірусних хвороб.

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