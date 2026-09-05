Коли та як викопувати жоржини, як зберігати зимою

Коли викопувати жоржини

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Чи потрібно викопувати жоржини на зиму

Жоржини — теплолюбна культура, в місцях природного зростання якої ґрунт не замерзає. Тому агротехніка вирощування жоржин в нашому кліматі припускає їх обов’язкове викопування до настання зимових холодів.

Бульби жоржин крихкі, погано переносять вогкість, схильні до різних захворювань і ушкоджень шкідниками. Деякі садівники на зиму залишають підземну частину рослини у відкритому ґрунті. Щоб запобігти промерзанню рослини, вони утепляють ґрунт над місцем зростання жоржини. Проте бульби навіть близьких до нуля температур не витримають. Небезпечною для кореневої системи жоржини також є постійна дія вологи в період спокою. Тому навіть, якщо рослину добре накрити, але залишити на зиму вона загине.

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Коли викопувати жоржини на зиму

Потрібно орієнтуватися на погодні умови та стан рослини. Найкраще викопувати після перших заморозків, щоб підземна частина встигла визріти та підготуватися до стану спокою, а надземна частина жоржин і квітки мають бути прихоплені морозом.

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Тобто, викопувати бульби жоржин слід після перших осінніх заморозків, коли стебла рослин пов’януть і придбають виражено коричневий колір. Коли температура повітря уперше опуститься нижче 0 °C, треба почекати пару днів, щоб майбутній посадковий матеріал пройшов невелике загартування холодом, а потім в сухий, погожий день викопати рослину.

Як викопувати жоржини

Обріжте, найкраще зробити це секатором, відмерлу надземну частину, залишивши «хвостик» в 10-15 см. Так буде зручніше витягатиме кущ із землі.

Акуратно викопайте рослини лопатою, якщо вони ростуть в щільному ґрунті або вилами, якщо ґрунт рихлий. Будьте обережними, намагайтеся не пошкодити бульби й прикореневу шийку.

Обріжте стебла до висоти 2-3 см, залиште викопаний кущ у такому вигляді на деякий час, щоб кущик підсохнув.

Обережно видалите надмірний ґрунт з бульб.

Перенесіть бульби в тепле, сухе і добре провітрюване місце, де вони зможуть висохнути остаточно. Це може зайняти близько двох тижнів.

Підсушені жоржини огляньте на предмет хвороб і шкідників, заражені екземпляри потрібно знищити. Підгнилі та обламані частини кореня зачищають і знезаражують.

Як зберігати жоржини зимою

Найкраща температура для зимівлі жоржинових бульб +3.+10 С. Якщо температура близька до нуля градусів, виникає ризик псування бульб холодом. Температура вище +10 С активує вегетацію, що призводить до послаблення кореневища.

Оптимальна вологість повітря — 60-70%. Взимку періодично жоржини злегка зволожують.

Бульби краще зберігатимуться у темряві, в такому випадку вони перебувають в стані спокою.

Бульби жоржини можна зберігати на балконі або лоджії, в підвалі, льосі та навіть в домашніх умовах. Для цього викладіть їх шарами в ящики або контейнери, присипаючи кожен шар сухим піском, тирсою, торфом, вермикулітом або будь-яким іншим сипучим гігроскопічним матеріалом. Бульби не повинні стикатися одна з одною та бути повністю покритими.

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