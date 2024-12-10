Коли температура опускається до -10, зробіть це з курником: кури подякують вам яйцями за тепло

В зимовий період курям потрібен не лише спеціальний раціон, але й тепло в курнику. Тільки тоді вони будуть регулярно нестися.

Взимку, коли починаються сильні морози, кури-несучки припиняють нести яйця. Додатково знижується їхній імунітет, що підвищує ризик розвитку різноманітних захворювань. Щоб вирішити ці проблеми, фахівці радять утеплити курник. Звичайно, його можна обігрівати, але ви можете облаштувати все так, щоб кури не замерзли і несли яйця взимку і без цього.

Існує один дуже простий метод утеплення стін курника. Мова йде про очерет. Хоча дехто обирає для утеплення пінопласт, великий мінус цього матеріалу в тому, що кури починають його дзьобати. Тому поверх пінопласту обов'язково додають дерев'яні доски. Інколи, якщо курник не з дерева, стіни обшивають фольгованим пенофолом.

Та очерет є значно простішим та натуральнішим матеріалом. Для його використання спочатку роблять обрешітку на відстані 25 см від стіни, а потім простір між стіною та обрешіткою заповнюють очеретом. Додатково зсередини стіни можна обробити тонким шифером або з зовнішнього боку використати штукатурку. Це ефективний і бюджетний спосіб.

Головними перевагами очерету можна назвати такі: він не гниє, в ньому не заводяться миші, а його теплоізоляція нічим не гірша за пінопласт.

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