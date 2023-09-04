Коли Тетяни, Ольги чи Володимира 2024 року: найбільш поширені дати іменин за новим календарем

За новим календарем, на який перейшли ПЦУ та УГКЦ від 1 вересня 2023 року змінюються дати не лише більшості церковних свят. Ми також будемо святкувати іменини по-новому. Записуйте собі перелік найпоширеніших імен, щоб знати, коли 2024 року вітати з днем ангела Володимира чи Тетяну.

Найпоширеніші іменини за новим календарем: коли дні ангела 2024 року

Ми вже розповідали, що календар церковних свят на 2024 рік має чимало важливих православних подій, які змінили дату свого святкування. Більше про це можна прочитати в нашому матеріалі Календар свят по-новому: коли будемо святкувати Покрову, Різдво та святого Миколая.

Разом зі святами нову дату отримують і дні ангела. Коли вітати Володимира 2024 року і коли буде Ольги за новим календарем? Якщо ви переживаєте, що забудете привітати рідних та друзів, ось вам перелік найпоширеніших іменин на 2024 рік:

1 січня — Василія (було 14 січня);

7 січня — Івана (було 21 січня);

12 січня — Тетяни (було 25 січня);

17 січня — Антонія (було 30 січня);

19 січня — Макарія (було 1 лютого);

21 січня — Максима (було 3 лютого);

24 січня — Ксенії (було 6 лютого);

25 січня — Григорія (було 7 лютого);

30 січня — трьох святих: Василія, Григорія та Івана (було 12 лютого);

25 лютого — Тарасія (було 10 березня);

17 березня — Олексія (було 31 березня);

19 березня — Дарії (було 2 квітня);

23 квітня — Юрія (було 6 травня);

5 травня — Ірини (було 18 травня);

9 травня — "літнього Миколая" (було 22 травня);

21 травня — Костянтина і Олени (було 3 червня);

1 червня — Юстина (було 14 червня);

24 червня — Івана (було 7 липня);

29 червня — Петра і Павла (було 12 липня);

4 липня — Марти (було 17 липня);

11 липня — Ольги (було 24 липня);

15 липня — Володимира (було 28 липня);

20 липня — Іллі (було 2 серпня);

24 липня — Бориса і Гліба, Христини (було 6 серпня);

17 серпня — Мирона (було 30 серпня);

26 серпня — Адріяна та Наталії (було 8 вересня);

17 вересня — Віри, Надії, Любові та їх матері Софії (було 30 вересня);

7 жовтня — Юстини (було 20 жовтня);

14 жовтня — Назарія (було 27 жовтня);

26 жовтня — Дмитра (було 8 листопада);

29 жовтня — Анастасії (було 11 листопада);

30 жовтня — Зиновія (було 12 листопада);

8 листопада — Михаїла (було 21 листопада);

18 листопада — Романа (було 1 грудня);

24 листопада — Катерини (було 7 грудня);

30 листопада — Андрія (було 13 грудня);

6 грудня — Миколая було (19 грудня);

9 грудня — Анни (було 22 грудня);

11 грудня — Даниїла (було 24 грудня);

21 грудня — Юліани (було 3 січня);

26 грудня — Марії та Йосифа (було 8 січня);

27 грудня — Степана було (9 січня);

31 грудня — Меланії (було 13 січня).

Також відомо, що будуть змінені дати святкування деяких державних свят, які були пов'язані з церковним календарем. Зокрема, відтепер День захисників і захисниць України ми будемо святкувати 1 жовтня.