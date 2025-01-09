Коли треба прибирати новорічну ялинку: прикмети і сприятливі дати

З точки зору астрології важливим є те, коли прибирати новорічне дерево.

Ялинка - не лише символ зимових свят. Це ще й дуже потужна енергетична річ. Тому важливим є не лише те, коли її краще ставити, а й коли прибирати.

То ж коли розбирати новорічне дерево - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Народні прикмети

Українці здавна вірили, що прикрашеною новорічну ялинку слід залишатися в будинку до святкування Старого Нового року, яке раніше святкували 14 січня. Нібито раннє прибирання дерева може призвести до втрати позитивної енергії в будинку.

Інші вірування кажуть, що краще забрати ялинку з дому вже після святкування Водохреща - 19 січня за старим календарем. Саме цей день символізує кінець Святок - періоду зимових церковних урочистостей.

Поради астрологів

Астрологи радять прибирати ялинку лише в окремі дні та залежного від того, що ви хочете притягнути в своє життя.

Дати - коли виносити з будинку новорічну красуню:

14 січня - залучення енергії достатку;

- залучення енергії достатку; 16 січня - наповнення багатством і фінансовим успіхом;

- наповнення багатством і фінансовим успіхом; 18 січня - залучення успіху в усіх справах;

- залучення успіху в усіх справах; 22 січня - впустите до будинку енергії кохання і щастя.

Під час винесення ялинки з дому корисно тричі подумки повторити: "Невдача йде, ялинка відпочиває, ми всі повертаємося додому". Цей негласний обряд допомагає вигнати неприємності з дому і привертає щастя і удачу в сім'ю.

Як повідомлялося, в домі є місця, куди категорично не можна ставити новорічну ялинку.

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