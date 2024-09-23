Коли Україна святкує День святого Миколая 2024 року: що це за постать, які традиції існують

Для українців День святого Миколая завжди був особливою датою. Особливо його очікує дітвора, яка отримує в свято подарунки під подушку. Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому більшість церковних свят ми святкуємо на 13 днів раніше.

До переходу на новий календар в Україні День святого Миколая святкували 19 грудня. Однак, вже минулого, 2023 року, дата свята змінилася на 6 грудня. Такою ж вона залишається й цьогоріч. Припадає дата на п'ятницю.

Святий Миколай: історія

Хоча в сучасній культурі святий Миколай став більше святковим персонажем, таким собі добрим дідусем, який приносить подарунки чемним діткам і кладе їх під подушкою. Однак, його ототожнюють з образом християнського святого Миколая Чудотворця, який жив в реальності.

Він народився на півострові Лікія в місті Патарі між 270 та 286 роками. Нині це територія Туреччини. Спочатку Миколай був єпископом і навіть здійснював паломництво до Святої Землі та Єгипту. За часів гонінь за християнами зазнав катувань з боку римського імператора, сидів у в'язниці, але згодом був звільнений.

Вперше вшановувати пам'ять святого Миколая Чудотворця почали приблизно в VI столітті. Тоді його тіло було перевезене італійськими купцями з Мири до Барі. Тут його мощі зберігаються і в наші дні.

Саме на основі образу Миколая Чудотворця в багатьох країнах світу з'явився персонаж святий Миколай. В англомовних країнах, зокрема, в США, Англії тощо, його називають Санта Клаус. Тут він приходить до дітей в ніч проти 25 грудня, тобто на Різдво.

Які легенди про святого Миколая існують

6 грудня — День святого Миколая / Фото: Unsplash

Здавна святого Миколая вважали не лише заступником дітей, але й покровителем мандрівників, моряків та пекарів. За легендою він народився в заможній родині, але в дорослому віці став аскетом, тому роздав свої статки біднякам. Час від часу він приносив до дитячих будинків іграшки, теплі речі тощо.

Існує популярна історія, яка розповідає, як святий допоміг трьом сестрам. Через їхню бідність ніхто не хотів брати їх за дружин. Тому Миколай вирішив підкинути вночі їм до будинку три мішечки з золотом. Вони потрапили до шкарпеток, які сушилися над каміном. Так з'явилася європейська традиція залишати подарунки в шкарпетках.

За переказами він також зцілював хворих, визволяв полонених, допомагав невинним. Саме тому Церква й канонізувала Миколая Чудотворця.

6 грудня — День святого Миколая: традиції серед українців

За часів Радянського Союзу замість образу святого Миколая влада намагалася насадити українцям антирелігійного Діда Мороза. Після здобуття незалежності в Україні поступово почали повертатися традиції минулих років. Зокрема, до діток знову почав приходити святий Миколай.

Однією з найулюбленіших традицій цього свята серед дітей є отримання подарунків, які кладуть під подушкою. Існує звичай писати листи святому, в яких просити бажаних речей та перераховувати свої добрі справи за рік. За легендою слухняним діткам Миколай приносить саме подарунки, а неслухняним кладе під подушку різочку.

В церквах проходять церковні богослужіння, а тому віряни обов'язково йдуть до храму, щоб помолитися святому, попросити його заступництва. В школах і дитсадках проходять святкові вистави, дітки співають пісень і розповідають вірші про це свято.

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