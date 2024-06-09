Коли Україна здобуде заслужену перемогу — нове пророче видіння старця Геронтія

Близько 60% тимчасово окупованої території України буде звільнено впродовж двох наступних років.

Про це у відео на YouTube-каналі "Український молитовник" йдеться із посиланням на нове пророче видіння старця Геронтія.

Геронтій каже про подальший перебіг війни в Україні, зокрема, про важливі для українців подробиці.

"Мирний план Китаю щодо врегулювання війни знайшов підтримку у 26 країн. Але він не подобається РФ. Однак, старець чітко бачить, що близько 60 процентів території України буде звільнено впродовж двох років", — йдеться у пророцтві.

Також старець дав прогноз щодо блекаутів в Україні. На його думку, світла в українських містах та селищах не буде довго. Хоча, попри пошкодження інфраструктури, на Україну чекає світле у всіх значеннях майбутнє.

Старець передбачає, що скоро в Україну приїде нове обладнання, а енергетики зроблять усе, аби уникнути вимкнень світла більше, ніж на добу.

Геронтій також бачить значні політичні зміни в Україні. Влада зміниться, прийдуть нові правителі, які працюватимуть на благо народу. Це сприятиме покращенню життя в Україні.

Він каже, що європейські країни стоятимуть на боці України та надаватимуть підтримку.

"Україна стане духовним центром і прикладом для усіх народів. Українська культура набуде світового визнання. Вороги України будуть покарані. ЗСУ здобудуть заслужену перемогу, а війна припиниться, але процес буде тривалим", — йдеться у пророцтві.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Тим часом відомий астролог Влад Росс каже, що в Росії невдовзі відбудуться надзвичайні події. І свідчить про це наближення до Землі так званої “зеленої комети”.

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