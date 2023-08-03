Коли Успіння праведної Анни 2023 року: що не можна робити, текст молитви і як її читати

Коли Успіння праведної Анни

2023 року віряни в Україні святкують Успіння праведної Анни 7 серпня. Однак вже після переходу Православної Церкви України (ПЦУ) на новий календар 1 вересня 2023 року, дата святкування зміниться на 25 липня.

День присвячений матері Діви Марії і бабусі Ісуса Христа — Анні. Особливо свято шанують вагітні жінки, а також ті, хто хоче завагітніти. Здавна вважалося, якщо звернутися до праведної з молитвою цього дня, то вона обов'язково допоможе.

Що означає Успіння праведної Анни

Народилася вона у сім'ї першосвященника в I столітті нашої ери, в юності стала дружиною Іоакима та переїхала з ним до Назарета Галілейського. На жаль, у пари не виходило завести дітей до самої старості. Це їх надзвичайно засмучувало, адже у євреїв того часу безпліддя вважалося прокляттям. Якось Анна проходила під лавровим деревом, побачила на ньому гніздо з пташенятами та почала молитися Богу, щоб той послав їй та Іоакиму дитину. Вона навіть пообіцяла присвятити дитя служінню Господу, якщо її прохання буде почуте. Відразу після того, перед Анною з'явився ангел Гавриїл і повідомив, що скоро в неї народиться дитина Марія.

В той же самий час Іоаким молився в пустелі за дітей. До нього також прилетів ангел, який розповів, що Господь подарує йому з Анною дитину та наказав якнайскоріше вертатися до Єрусалиму.

Через дев'ять місяців у Анни народилася дочка, яку вона назвала Марією, пам'ятаючи настанови ангела. До трирічного віку її виховували батьки, а потім віддали на служінню Господу в храм. Після введення Марії в храм Іоаким помер (йому було вже 80 років), Анна пережила його на три роки і померла у віці 79 років.

Що не можна робити на Успіння праведної Анни

В народі вірили, що вагітним жінкам цього дня заборонено працювати. Вважалося, що будь-яка справа майбутньої матері позначається на житті і здоров'ї дитини. Наприклад, якщо вона буде шити і заплутається нитка, то пуповина може обплутати шию немовляти під час народження.

Церква забороняє цього дня влаштовувати гучні та веселі гуляння. Не можна лаятися, лихословити, ображати інших. Краще провести день в молитві та прислухатися до себе.

Молитви до праведної Анни, які потрібно читати в день Успіння святої

Заступницька молитва:

Із серцем, повним найщирішої пошани, припадаю перед Тобою, блаженна свята Анно!

Ти – це упривілейоване й особливо улюблене сотворіння, яке своїми надзвичайними чеснотами й святістю заслужило собі в Бога на найвищу ласку: дати життя скарбниці всіх ласк, тій блаженній між жінками, Матері Воплоченого Слова, Пресвятій Діві Марії.

Прошу Тебе, наймилостивіша Свята, зволи прийняти мене до числа Твоїх праведних слуг.

Молитва майбутньої матері за заступництвом св. Анни:

Преславна мати Анно, Всевишній Господь зробив тебе захисницею і заступницею всіх вaгiтних. Ревно прошу тебе, поблагослови мене і дитя моє, яке я ношу під сеpцем, і нехай обдарує його Господь благими задатками. Усвідомлюючи, що вже тепер, перед пoлoгами, я відповідаю за моє дитя, благаю Тебе про допомогу. Випроси для мене побожне життя, святу молитву і благочестиві думки. Свята мати Анно, допоможи мені у важкий час моїх пoлoгів. Дай мені тоді міцне терпіння і жеpтовну любов до Бога. І нехай незабаром стане дитя моє дитям Божим через святе Хрещення, а через добре виховання – вірним дитям Святої Церкви Господа. Свята мати Анно, на тебе покладаюся. Амінь.

Молитва святiй Аннi, яка допомагає зaвагiтнiти:

О славна Свята Анно! Ти повна співчуття до тих, що закликають Тебе, і повна любові до тих, що стpаждають. Придушені тягарем моїх бід, я впаду до Твоїх стоп і покірно благаю: візьми під Твою особливу опіку мій намір, котрий я нині подаю Тобі… ( Просити ). Будь ласка, престав його Твоїй Доні, Пречистій Діві Мрії, і помісти його перед Троном Ісуса, щоб Він допровадив цей намір до щасливого завершення. Але, передусім, дістань для мене ласку колись побачити Його цілу вічність разом з Тобою і з Марією, і з усіма Святими.

Амінь .

(Одне) ”Отче наш” і ”Богородице Діво").

О Ісусе, Пресвята Маріє, Свята Анно!

Допомагайте мені зараз і в годині моєї смepті.

Добра Свята Анно! Заступайся за мене. Амінь .