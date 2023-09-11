Коли в Україні будуть святкувати День захисників та захисниць 2023 року: нова дата, історія свята

День захисників та захисниць України перенесли у зв'язку зі зміною церковного календаря. Коли ми будемо святкувати це велике свято?

Щорічно важлива церковна подія Покрова Пресвятої Богородиці співпадало із святкуванням Дня захисників та захисниць України. До переходу ПЦУ і УГКЦ на новий календар, що сталося 1 вересня 2023 року, ці два свята припадали на 14 жовтня. Але за новоюліанським календарем Покрову українці будуть святкувати 1 жовтня. Відповідно, змінилася і дата святкування Дня захисників та захисниць України.

День захисників та захисниць України 2023 року: історія свята

День захисників та захисниць України ніколи не буде традиційним святом з гуляннями та веселощами. Для українців ця дата — можливість вшанувати воїнів будь-якої статі, що захищають незалежність та суверенітет рідної Батьківщини. Цього дня прийнято згадувати не лише героїв сьогодення, які щодня боронять кордони нашої держави від країни-агресора, але й ветеранів Другої святової війни, наших предків козаків, які виборювали право на незалежність.

Раніше українці святкували День захисника Вітчизни, який припадав на 23 лютого. Однак, після початку бойових дій Росії на землях України 2014 року, дату свята вирішили перенести. Причина була досить простою і зрозумілою — день був створений за радянських часів.

День захисників та захисниць України 2023 / Фото: armyinform.com.ua

Нову дату обрали зовсім не випадково. Споконвіку Пресвята Божа Матір була захисницею воїнів-захисників. Традиція дуже давня і походить ще від часів Київської Русі. Козаки навіть називали Покрову своєю заступницею і завжди молилися Діві Марії перед початком важливих битв. На Січі була побудована церква на честь Покрова Пресвятої Богородиці, де збиралися козаки подякувати захисниці після вдалого походу.

Покрова оберігає і оборонців сьогодення. Разом з усіма українцями воїни просять Пресвяту Богородицю подарувати мир Україні та захистити її кордони від ворогів.

На день Покрова Пресвятої Богородиці святкують не лише День захисників та захисниць України. Це також і День козацтва.