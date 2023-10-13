Коли в Україні святкують день Михайла 2023 року: дата по-новому, історія, традиції

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тому дати багатьох релігійних свят змінилися. Коли свято Михайла за новим календарем?

Михайлів день — народна назва дня, коли Церква святкує Собор Архистратига Михаїла. Дата дня Михайла 2023 року змінилася через те, що Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар. Тепер це — 8 листопада (раніше святкувалося 21 листопада). Відповідно, змінився і день іменин всіх тих, хто має ім'я Михайло.

Михайлів день: історія

З грецької мови слово "ангел" перекладається як "вісник". В християнській традиції ангели розумні, добрі істоти, які населяють духовний світ і є вісниками Бога. Архангели, в свою чергу, створені Господом для особливої діяльності, вони розповідають людям про найважливіші події.

Архангел Михаїл — покровитель людського роду, архістратиг (тобто "ватажок") небесного воїнства. Саме Михаїл скинув з небес всіх занепалих духів і повстав як вогняний стовп перед ізраїльтянами, які втекли з Єгипту. Неодноразово з'являвся він, пророкуючи найважливіші церковні події.

Згідно з переказами, колись Сатана був одним з найзарозуміліших небесних духів, за що його прозвали Люцифером. З часом з'явилися у нього гордовитість, самолюбство та злість, тому Михаїл зібрав небесне військо і вступив у війну проти Сатани. Люцифера скинули, а архангел ще й досі бореться за славу Господа.

Свято Михайла: традиції

Коли православне свято Михайла / Фото: pixabay.com

Для вірян цей день — важливе свято, тому заборонено виконувати будь-яку фізичну роботу. Краще піти до церкви і помолитися за здоров'я рідних. На Михайла в давнину намагалися займатися благодійністю або допомагати людям, які потребували їхньої допомоги. День вважався вдалим для вирішення проблем, які виникли в сім'ї.

Існувала традиція накривати на свято Михайла святковий стіл, до якого запрошували гостей. За народним повір'ям, чим більше в домі гостей, чим заможнішим буде рік. Існувала навіть така думка, чим більше різноманітних страв буде на столі, тим задоволенішим буде сам архістратиг.

Молитви до Михаїла в часи війни

Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю й полководцю ангельських воїнств!

Прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Прийди, адже люди створені за образом Бога; відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина; призначені бути храмом Святого Духа.

У тобі, святий Михаїле, Церква має свого Захисника й Покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб Він переміг владу сатани – сіяча неспокою і лицемірства, – і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити Церкві. Нехай з твоєю допомогою Жінка, одягнена в сонце, Цариця Ангелів, розчавить голову Антихристу й захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього!

Занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв’яжи сатану й кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло: "Хто ж як Бог!" Амінь!