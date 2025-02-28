Коли Вербна неділя 2025 року за новим календарем: що це за свято, які традиції існують

Коли Вербна неділя 2025 року

Вербна неділя не має фіксованої дати, оскільки її святкування залежить від Великодня. Дата цього свята визначається за місячним календарем: Великдень припадає на першу неділю після першого повного Місяця, що настає після весняного рівнодення.

2025 року Великдень відзначатимуть 20 квітня, а отже, Вербна неділя припаде на 13 квітня – рівно за тиждень до Світлого Воскресіння.

Вербна неділя: історія свята

Це свято ще називають Квітна неділя або Пальмова неділя (від латинського Dominica in Palmis). В православній традиції більш вживана назва Вербна неділя, оскільки в слов'янських країнах пальмові гілки замінили на вербу, яка розпускається навесні і символізує оновлення та життя.

Свято має євангельське походження:

В Євангелії розповідається, що перед єврейським святом Песах Ісус Христос урочисто в'їхав до Єрусалима на віслюку. Люди зустрічали його, викладаючи шлях пальмовими гілками і вигукуючи "Осанна!" як вітання царю. Це відповідало пророцтву, що Месія прийде смиренно, а не як завойовник на коні. Саме після цього почалася остання, страсна седмиця перед розп'яттям Ісуса.

Що можна, а що не можна робити у Вербну неділю: традиції

Що можна, а що не можна робити у Вербну неділю / Фото: pixabay.com

У Вербну неділю головний обряд – освячення гілочок верби у церкві. Вважається, що ця рослина має особливу силу, оскільки вона першою розпускається навесні й символізує пробудження життя. Освячену вербу зберігають удома цілий рік – вона служить оберегом від злих сил, хвороб і негараздів.

Після служби люди повертаються додому й легенько торкаються одне одного вербовими гілочками, промовляючи: "Не я б’ю – верба б’є! За тиждень – Великдень! Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля!". Вважалося, що це приносить здоров’я, силу й успіх.

Вербна неділя – це ще Великий піст, тому цього дня люди більше часу приділяють молитвам, роздумам над своїм життям, добрим справам. Це час для очищення душі перед найважливішим християнським святом – Великоднем.

Також серед наших предків існували такі традиції:

Гілочки ставлять біля ікон або за образами, і вони захищають оселю від лиха.

Декілька гілок закопують у полі, щоб був гарний урожай.

Освячену вербу використовують для лікування – її настій п’ють під час застуди, а дим від спалених гілочок застосовують для очищення дому.

Що не можна робити у Вербну неділю

Не можна сваритися та лаятися – цей день має бути мирним і спокійним, адже сварки можуть накликати біду на сім’ю.

Не можна працювати фізично – вважається, що у цей день варто уникати важкої праці, особливо шиття, прання, прибирання, роботи в полі чи саду.

Не можна вживати м’ясо, молоко, яйця – оскільки триває Великий піст, страви повинні бути пісними.

Не можна стригти волосся – у народі вірили, що підстригання у цей день може "відрізати" здоров’я та удачу.

Не можна відмовляти у допомозі – вважається, що відмова в добрій справі цього дня може обернутися проти вас у майбутньому.

Не можна веселитися надмірно – хоча це радісний день, але гучних святкувань не влаштовують, бо ще триває піст.

Вербна неділя – це день радості, оновлення й підготовки до Великодня. Він нагадує про смиренність, милосердя і силу віри.

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