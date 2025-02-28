Коли Вербна неділя 2025 року за новим календарем: що це за свято, які традиції існують

Вербна неділя – значуща подія для християн, яку традиційно святкують напередодні Великодня щороку.
Коли Вербна неділя 2025 року
Вербна неділя не має фіксованої дати, оскільки її святкування залежить від Великодня. Дата цього свята визначається за місячним календарем: Великдень припадає на першу неділю після першого повного Місяця, що настає після весняного рівнодення.
2025 року Великдень відзначатимуть 20 квітня, а отже, Вербна неділя припаде на 13 квітня – рівно за тиждень до Світлого Воскресіння.
Вербна неділя: історія свята
Це свято ще називають Квітна неділя або Пальмова неділя (від латинського Dominica in Palmis). В православній традиції більш вживана назва Вербна неділя, оскільки в слов'янських країнах пальмові гілки замінили на вербу, яка розпускається навесні і символізує оновлення та життя.
Свято має євангельське походження:
- В Євангелії розповідається, що перед єврейським святом Песах Ісус Христос урочисто в'їхав до Єрусалима на віслюку.
- Люди зустрічали його, викладаючи шлях пальмовими гілками і вигукуючи "Осанна!" як вітання царю.
- Це відповідало пророцтву, що Месія прийде смиренно, а не як завойовник на коні.
- Саме після цього почалася остання, страсна седмиця перед розп'яттям Ісуса.
Що можна, а що не можна робити у Вербну неділю: традиції
У Вербну неділю головний обряд – освячення гілочок верби у церкві. Вважається, що ця рослина має особливу силу, оскільки вона першою розпускається навесні й символізує пробудження життя. Освячену вербу зберігають удома цілий рік – вона служить оберегом від злих сил, хвороб і негараздів.
Після служби люди повертаються додому й легенько торкаються одне одного вербовими гілочками, промовляючи: "Не я б’ю – верба б’є! За тиждень – Великдень! Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля!". Вважалося, що це приносить здоров’я, силу й успіх.
Вербна неділя – це ще Великий піст, тому цього дня люди більше часу приділяють молитвам, роздумам над своїм життям, добрим справам. Це час для очищення душі перед найважливішим християнським святом – Великоднем.
Також серед наших предків існували такі традиції:
- Гілочки ставлять біля ікон або за образами, і вони захищають оселю від лиха.
- Декілька гілок закопують у полі, щоб був гарний урожай.
- Освячену вербу використовують для лікування – її настій п’ють під час застуди, а дим від спалених гілочок застосовують для очищення дому.
Що не можна робити у Вербну неділю
- Не можна сваритися та лаятися – цей день має бути мирним і спокійним, адже сварки можуть накликати біду на сім’ю.
- Не можна працювати фізично – вважається, що у цей день варто уникати важкої праці, особливо шиття, прання, прибирання, роботи в полі чи саду.
- Не можна вживати м’ясо, молоко, яйця – оскільки триває Великий піст, страви повинні бути пісними.
- Не можна стригти волосся – у народі вірили, що підстригання у цей день може "відрізати" здоров’я та удачу.
- Не можна відмовляти у допомозі – вважається, що відмова в добрій справі цього дня може обернутися проти вас у майбутньому.
- Не можна веселитися надмірно – хоча це радісний день, але гучних святкувань не влаштовують, бо ще триває піст.
Вербна неділя – це день радості, оновлення й підготовки до Великодня. Він нагадує про смиренність, милосердя і силу віри.
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