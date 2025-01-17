Коли весняне рівнодення 2025 року: точна дата, що воно означає з астрологічної і народної точок зору

Весняне рівнодення завжди було особливим днем. Воно означає повне пробудження природи, прихід справжнього тепла. Після цієї дати день стає більшим, а ніч — коротшою.

2025 року весняне рівнодення в Україну прийде в четвер, 20 березня, об 11.01 годині (за східноєвропейським часом). Саме в цей час Сонце перетне небесний екватор, вирівнюючи тривалість дня та ночі.

Весняне рівнодення здавна символізує початок астрономічної весни, адже дні стають довшими, а природа поступово оживає.

Минулого року весняне рівнодення відбулося 20 березня, але на кілька годин раніше — близько 5-ї ранку. 2007 року воно припало на 21 березня, як і 2003 року. Чому ж дата та час змінюються? Щоб це зрозуміти, варто поглянути на григоріанський календар. Він передбачає, що рік триває 365 днів, але насправді повний оберт Землі навколо Сонця займає 365 днів, 5 годин і 48 хвилин.

Щоб компенсувати цю різницю, кожні чотири роки додають один додатковий день — високосний. Це й викликає зсув дат і часу рівнодення. Наприклад, наступне весняне рівнодення, яке припаде на 21 березня, очікується лише 2102 року, а рівнодення, що відбудеться 19 березня, прогнозується на 2044 рік згідно з календарем, складеним IMCCE (Інститут небесної механіки та обчислень).

Що таке весняне рівнодення з астрологічної точки зору

Як пояснює CNN, термін "рівнодення" походить від латинського слова "equinoxium", що означає "рівність дня і ночі". Це час року, коли тривалість дня і ночі майже однакова в обох півкулях — Північній та Південній, зазначає National Geographic.

Чим далі від екватора, тим довшою стає світлова частина доби. Науковці пояснюють, що майже однакова тривалість дня і ночі в рівнодення пов’язана з тим, що початок дня фіксується за появою краю сонячного диска над горизонтом, а не його центру.

Через великий кутовий діаметр Сонця та рефракцію (заломлення світла в атмосфері, яке створює уявне зміщення небесного тіла) тривалість дня в рівнодення завжди трохи перевищує 12 годин, тоді як ніч, відповідно, трохи коротша. Завдяки рефракції Сонце стає видимим над горизонтом навіть тоді, коли його положення ще нижче за нього.

Рівнодення бувають двічі на рік — весняне в березні та осіннє у вересні. У ці дні Сонце опиняється прямо в зеніті над екватором, де його промені падають перпендикулярно до поверхні Землі. У північній і південній півкулях промені падають під однаково меншими кутами. Через це на всій планеті, крім полюсів, день і ніч тривають по 12 годин. Тільки під час весняного та осіннього рівнодення Сонце сходить точно на сході й заходить точно на заході. У ці дні, якщо стати на екваторі, можна побачити, як Сонце проходить прямо над головою.

Весняне рівнодення в українській традиції

Весняне рівнодення: українські традиції / Фото: pixabay.com

Наші предки святкували Новий рік навесні, орієнтуючись на березневе рівнодення. Усе в їхньому житті було пов’язано з рухом сонця. З приходом християнства календар зазнав змін. Спершу Новий рік святкували у вересні, а згодом – 1 січня. Попри це, деякі стародавні обряди збереглися. Наприклад, у відомій пісні "Щедрик" згадується "ластівочка".

Сьогодні весняне рівнодення співпадає зі святом Сорока святих мучеників (22 березня), і деякі традиції, на думку дослідників, трансформувалися з язичницьких у християнські. Наприклад, наші предки випікали 40 жайворонків – фігурки пташок із тіста, які символізували весну. Пташок чіпляли на палички й роздавали дітям, які бігали селом, ставали на пагорби чи лавки, щоб "наблизити" жайворонків до неба. Діти під час цього обряду співали заклички. Після ритуалу пташок з’їдали.

Весняне рівнодення в культурі інших країн світу

Рівнодення традиційно вважаються важливими моментами змін сезонів і символом відродження та оновлення, зазначає National Geographic.

У багатьох культурах березневе рівнодення було пов’язане з початком нового року. Наприклад, стародавні вавилоняни починали свій календар із першого повного місяця після цього дня.

У деяких країнах весняне рівнодення навіть є національним святом. Наприклад, у Японії його офіційно відзначають на державному рівні.

У юдейській традиції це час свята Песах, яке символізує вихід із Єгипту. Песах починається в ніч повного місяця після березневого рівнодення.

У Китаї в цей день популярна гра, що має багатовікову історію: потрібно поставити яйце вертикально. За легендою, тим, кому це вдасться, обіцяна удача, повідомляє Visitbeijing.

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