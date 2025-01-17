Коли висівати помідори взимку 2025 року: місячний календар зі сприятливими датами

Уже в січні можна починати планувати та готуватися до садово-городніх робіт на 2025 рік. Багато городників приділяють увагу підготовці насіння для висівання та орієнтуються на рекомендації місячного календаря. Коли взимку 2025 року найкраще сіяти помідори на розсаду.

Вирощування більшості овочевих культур зазвичай починається із розсади. Дехто з городників купує її на ринку, а інші віддають перевагу самостійному вирощуванню.

Щоб визначити найкращі дати для посіву насіння томатів, варто враховувати терміни їх дозрівання. Розрахувати приблизний час посіву можна за такою схемою:

Ранні сорти: від проростання до стиглості потрібно близько 80-105 днів.

від проростання до стиглості потрібно близько 80-105 днів. Середньостиглі сорти: дозрівають за 110-120 днів.

дозрівають за 110-120 днів. Пізньостиглі сорти: від проростання до повної стиглості проходить 125-140 днів.

Чим довший період дозрівання томатів, тим раніше їх висівають на розсаду. Наприклад, взимку краще сіяти пізньостиглі сорти, тоді як середньостиглі та ранньостиглі можна залишити на весняне висівання. Зазвичай городники починають висівати помідори на розсаду від середини чи кінця лютого.

Згідно з рекомендаціями місячного календаря, середньостиглі сорти томатів можна висівати у відкритий ґрунт у період від 15 до 28 лютого. Розсада розвивається приблизно 55-65 днів, тому пересаджувати молоді рослини у відкритий ґрунт можна вже від середини травня. До речі, сорти середнього дозрівання чудово підходять для вирощування у великих обсягах у відкритому ґрунті.

Пізньостиглі сорти помідорів висівають на розсаду в період від 1 до 15 лютого. Тривалість їхнього розвитку становить приблизно 65-75 днів. Уже на початку червня ці томати можна пересаджувати у відкритий ґрунт. Пізні сорти ідеально підходять для консервації та зберігаються протягом тривалого часу.

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