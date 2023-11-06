Коли Водохреща 2024 року: нова дата свята, історія, сильна молитва, яку потрібно прочитати

Наступного року ми будемо святкувати Водохреща в інший день, ніж зазвичай. А все через перехід ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар.

Водохреща або Хрещення Господнє — велике християнське свято, яке раніше завжди припадало на 19 січня. Однак, після 1 вересня 2023 року його дата змінилася.

Коли Водохреща 2024 року в Україні

Водохреща означає хрещення Ісуса Христа, яке відбулося в річці Йордан. Ця подія вважається однією з найважливіших в церковній традиції. Існує чимало обрядів, які завжди проводять цього дня. Так, наприклад, священники занурюють у воду хрест, освячуючи її. Вважається, що після такого ритуалу вода стає святою і отримує особливу духовну силу.

Згідно з новоюліанським календарем, на який перейшли ПЦУ та УГКЦ, 2024 року ми будемо святкувати Водохреща 6 січня.

Історія свята

Коли святкують Водохреща 2024 року / Фото: pixabay.com

Згідно з церковними переказами, коли Ісус Христос досягнув 30-літнього віку, він прийшов до річки Йордан, де його охрестив Іван Хреститель. Це було важливою подією в житті Сина Божого, адже після хрещення відчинилися небеса і над Ісусом схилився Дух Господній у вигляді білого голуба. Тоді з неба зазвучав голос, який промовив: "Це Син Мій Улюблений, в Ньому Моє задоволення".

Для християн хрещення Ісуса Христа має величезне значення, адже після нього почалася публічна служба Сина Божого. Саме тому для вірян Водохреща завжди було особливим святом.

Особливе значення цього дня має вода. Її освячують, а потім набирають у ємності та зберігають протягом року. Вважається, що ця вода має цілющі властивості і допомагає вилікувати від багатьох хвороб.

Молитва на Водохреща, яку варто промовити

Господи Ісусе Христе, Сину Божий Єдинородний, від Отця перед усіма віками нарoджений, Світло від Світла, від Пресвятої Діви Марії нетлінне втілений і в цей світ на порятунок наш що прийшов!

Ти бо не стерпів бачити від диявола мyки роду людського і в світлий день Богоявлення Твого прийшов на Йордан до грішників і митарів хреститися від Іоанна, безгрішний, так наповнилася всяка правда і так взяв у водах Йорданських гріхи всього світу.

Хай тішиться нині небо і земля і світ весь грає; річки плещуть; озера, безодні і моря Ти освятив Божественним хрещенням.

Сподоби нас спраглих за голосом Твого прийти до Тебе, так черпати воду благодаті Твоєї і відпущення гріхів наших і так, що відкинули нечестя і мирські пoхоті; цнoтливo і невинно, і праведно, і благочестиво прожити в нинішньому віці, очікуючи явлення слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого, та не від справ наших врятуєш нас.

Але по Твоїй милості і по оновленню Святого Духа Твого, благодаттю якого ми оправдані, спадкоємцями будемо вічного життя у царстві Твоїм. І дай же нам з усіма святими прославити всесвяте Ім’я Твоє з Отцем і з Пресвятим, і Благим, і животворящим твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Читайте також: