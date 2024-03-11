Коли вогонь у стосунках згас: основні ознаки, що чоловік розлюбив

Жінці буває дуже складно поставити крапку в стосунках, де її розлюбили.

Вам здається, що одна розмова, зміна поведінка, поступливість чи хороший настрій спрацють і чоловік знову ваш, готовий дарувати вам кохання, підтримку та інше, чого ви так потребуєте. Але чергова спроба відновити теплі стосунки стає новим розчаруванням. Ви вигадуєте новий план і так по колу. Стосунки погіршуються і ви натомість відчуваєте лише холод.

Як зрозуміти, що чоловік більше не закоханий у вас та пора розривати стосунки - розповідаємо нижче.

Як зрозуміти, що чоловік тебе не кохає

Відсутність підтримки

Саме у важких ситуаціях перевіряється відданість стосунків. Йдеться як про погані, так і про хороші моменти. Якщо чоловік не поряд у важливих моментах вашого життя, це свідчить про те, що він не відчуває до вас справжньої любові.

Зникає час від часу

Чоловік, якого ви мало цікавите, ймовірно, не відповідатиме на ваші повідомлення одразу. Зазвичай, людина, яка зацікавлена у стосунках знаходитиме час навіть у дні, коли "крутиться як білка у колесі".

Ініціатива лише з одного боку

Інколи може здатися, що у вас відкрите та тривале спілкування. Але варто вам не написати першою, як спілкування раптово припиняється.

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Відсутність інтиму

Якщо чоловік не проявляє до вас фізичну близкість, то це може вказувати на те, що він не відчуває глибоких почуттів до вас.

Не докладає зусиль

Стосунки потрібно завжди підживлювати і це має відбуватися з обох сторін. Якщо чоловік не докладає зусиль для збереження ваших стосунків, не робить компромісів або не проявляє бажання покращити їх, то це може означати, що він не старається та не дорожить вами.

Ознаки, що чоловік вас розлюбив

У тривалих стосунках не завжди можна вчасно зауважити, як вони поступово йдуть на спад. Утім, є певні тривожні зміни в поведінці партнера. Серед них:

Партнер критикує вашу зовнішність

Говорить про ваші недоліки на людях

У нього завжди негативний настрій

Уникає спільне проведення часу

Його не хвилюють ваші переживання

Він забуває про ваші прохання

Він більше не хоче вас захищати. Це базова потреба, який чоловік проявляє до своїх близьких. Якщо він не хвилюється, коли він пізно повертайтеся з роботи або ж знаходитися у незнайомому місці - це тривожний дзвіночок.

Перші ознаки, що чоловік втратив інтерес

Холод у стосунках може розпочатися з різних причин. Інколи проблема незначна і її можна вирішити, наприклад, відвертою розмою. Серед інших варіантів - партнер почав втрачати до вас інтерес.

Перші ознаки втрати партнером інтересу:

У нього з'являються справи важливі за вас

Чоловік почав сприймати вас як річ

Зривається на вас без причини. У чоловіка з'являється до вас все більше претензій. Ви все частіше потрапляєте "під удар". Ба більше, у сухому залишку, ви ж самі стає винною.

Ігнорує ваші повідомлення по кілька годин

Перекладає провину на вас

Не будує спільні плани з вами.

Різка зміна поведінки партнера має вас щонайменше насторожити. Наприклад, якщо раніше він боявся вас образити, то зараз його слова можуть довести вас до сліз. Або ж його банально перестали цікави розповіді про те, як минув ваш день.

Чому чоловік уникає дружину

Одна з ймовірних та очевидних причин - зрада. Утім, не все так просто. Навіть, якщо чоловік зізнається у зраді, то може маскувати її як полігамність. Якщо вам не підходить такий розвиток подій, тоді вам краще припинити спілкування з такою людиною і не наражати себе на небезпеку душевних травм.

Уникати дружину можуть також чоловіки-самітники. Вони не вміють проявляти свої почуття так, як це буває зазвичай. Він проявляє почуття не так, якби нам би цього хотілося, а нам здається, що чоловік збайдужів і байдужий до нас, охолов, розлюбив. Якщо ви хочете зберегти стосунки зі своїм коханим, то порада досить проста – сприймайте його таким, як він є.

Ще один сценарій - жінка перебирає на себе роль матері. Стає владною та керує чоловіком. З часом жінка може зробити із чоловіка "сина".

Чому вогонь у стосунках гасне

Непроговорення спільних проблем

Люди рідко мають здатність читати чужі думки. Відтак мовчання у відносиназ створює між близькими людьми непереборну стіну. Позбутися її заважають різні причини. Але проговорювати проблему - ще не означає озвучувати претензії. Будувати стосунки - це справа нелегка, утім, необхідна.

Цілодобово разом

Коли один із партнерів немає власної унікальної особистості, його світ замикається на партнерові. Якщо людина стає закритою до особистих інтресів, починаються проблеми.

Закоханість не в людину, а в образ

Коли ми закохуємося у людину, то тривалий час можемо не бачити її "реалістичну" версію. Інколи відбувається плавний перехід, а інколи рожеві окуляри б'ються скельцями всередину. Закохані схильні спотворювати форму та властивості об'єкта, ідеалізувати партнера або підносити окремі його якості. Але це може працювати і навпаки: ми можемо почати проєктувати на партнера негативні якості, перебільшувати або чіплятися до нього з будь-якого приводу.

Небажання брати відповідальність

Кожен з партнерів обирає ту форму поведінки, яка йому вигідна: домінуючу, маніпулятивну або покірну. Один може брати усю відповідальність на себе, а інший навпаки - стає пасивним. Згодом це зводиться до базових потреб. Це створює ілюзію безпеки у передбачуваності, але де-факто підриває здатність спілкуватися на рівних.

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