Коли Воздвиження Хреста Господнього за новим календарем: що можна і не можна робити, історія свята

Воздвиження Хреста Господнього — важливе церковне свято. Здавна воно символізує перехід від осені до зими. Дізнайтеся, коли святкуємо Воздвиження Хреста Господнього 2023 року за новим календарем.

Воздвиження Хреста Господнього (інші назви Здвиження, Хрестовоздвиження) — велике церковне свято, яке належить до переліку двунадесятих. Як і багато інших православних подій, це свято наклалося в Україні на вікові традиції наших предків, що викликало цікаве поєднання язичницьких і християнських традицій.

Коли Воздвиження Хреста Господнього 2023 року за новим календарем

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому більшість церковних свят змінили дати свого святкування. Сталося так і з Воздвиженням Хреста Господнього, яке ми святкуватимемо 14 вересня. Раніше, до переходу, українці святкували цю важливу церковну подію 27 вересня.

Воздвиження Хреста Господнього: історія свята

Це свято присвячене двом історичним подіям: віднайденню хреста, на якому розіп’яли Ісуса Христа, у IV столітті та поверненню цього хреста з Персії до Єрусалиму у VII столітті.

За легендою, хрест був віднайдений святою Геленою (Оленою), матір’ю імператора Костянтина Великого, під час її паломництва до Єрусалима. Вона збудувала храм Воскресіння Господнього на місці розп’яття Христа і посвятила його 13 вересня 335 року. Наступного дня в храмі врочисто підняли хрест для вшанування вірянами.

614 року перський цар Хозрой захопив Єрусалим і забрав хрест до своєї столиці Ктезифона. 628 року візантійський імператор Іраклій переміг персів і повернув хрест до Єрусалима. 14 вересня він особисто вніс хрест до храму Воскресіння, але не міг увійти до нього через своє багате вбрання, тому що почувався недостойним перед Богом і хотів виявити свою смиренність. Він згадав, що Ісус Христос ввійшов до Єрусалима на ослі, а не на коні, і що він був розіп’ятий на хресті, а не коронований на троні. Тоді він зняв свої королівські регалії і увійшов до храму у простому одязі. Відтоді цей день став святом Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста.

Що можна робити на Воздвиження Хреста Господнього

Що можна робити на Воздвиження Хреста Господнього / Фото: Pexels

В народі свято Воздвиження Хреста Господнього називали по-різному, але найпопулярнішою назвою було і залишається "Здвиження". Наші предки вважали, що саме від цього дня осінь вже починає рухатися в бік зими. Існувало навіть повір'я: "Земля на Здвиження ближче до зими рухається". Такий важливий день обріс різними прикметами. Наприклад, вважалося, що саме на Хрестовоздвиження птахи покидають рідні краї і летять зимувати.

Традиційно на Воздвиження повітря вже ставало прохолодним. В народі говорили: "На Воздвиження тепло зрушиться, а холод насунеться". Сонце хоча ще досить яскраво світить, але вже не так сильно гріє. Тому люди починали діставати теплі речі. Займалися заготівлею капусти на зиму. Часто навіть організовували цілі капустяні вечорниці, супроводжуючи роботу жартами і співом.

Віряни обов'язково відвідували храм, де проводилася всеношна. Також очищали оселю. Для цього купували в церкві свічки, запалювали їх, ходили від одного кутка кімнати до іншого, хрестили свічками і примовляли "Отче наш". Також малювали хрести крейдою на дверях, щоб захиститися від нечистої сили.

Що не можна робити цього дня, щоб не накликати неприємності

Існувало й чимало заборон:

Не можна було починати нові справи — вірили, що вони "заморозяться" на півдорозі, наче погода цього дня.

Не вирушали в далеку дорогу — вважалося, що можна заблукати і зовсім не туди потрапити.

Традиційно у великі церковні свята заборонено сваритися, лаятися, лихословити.

Дітям категорично забороняли гуляти в лісі й біля водойм, лякаючи їх тим, що змії починають готуватися до зими і можуть вкусити.

Воздвиження Хреста Господнього є днем суворого посту, оскільки нагадує про страждання і смерть Христа на хресті. Цього дня не можна їсти м’ясо, яйця і молочні продукти. Також не рекомендується робити будь-які справи, які можуть викликати гордощі або заздрощі. Навпаки, треба молитися, робити добрі справи і шанувати хрест як символ спасіння.