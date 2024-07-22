Коли закінчується "дитинство" та настає психологічна зрілість у чоловіків: вчені визначили вік

В результаті опитування проведеного Nickelodeon UK американські дослідники дійшли висновку, що психологічна зрілість у чоловіків настає після... 40 років

Якщо точніше, дослідники виявили, що справжня зрілість у чоловіків настає лише у віці 43 років, а жінки стають дорослими до 32 років. Це може бути однією з причин нестабільності сімейних відносин та високого рівня розлучень.

Рівень "дорослості" визначався дослідниками як наявність певних соціальних навичок, відсутність шкідливих звичок, вульгарних жартів, а також вміння готувати хоча б найпростіші страви.

Коли закінчується дитинство у чоловіків

Жінки, на думку вчених, стають дорослішими раніше через те, що змушені піклуватися про дітей. У той час як чоловіки перебувають у "дитячому стані" набагато довше про що свідчать їх пристрасть до комп’ютерних ігор, нових автомобілів, інші подібні захоплення.

Цікаво, що опитані чоловіки визнавали свою незрілість. Близько 20% з них відкрито назвали себе «великими дітьми». Водночас близько 30% жінок зазначили, що порвали стосунки з інфантильними чоловіками, а 80% представниць прекрасної статі вважають, що чоловіки залишаються дітьми на все життя.

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