Коли збирати буряк, як правильно це робити та як зберігати врожай

Розповідаємо, коли прибирати червоний буряк з грядки, як це карще робити

Етап збору врожаю не менше важливий за вирощування, адже якщо його пропустити або зібрати занадто рано, можна багато чого втратити, якщо не весь врожай.

Тому, щоб отримати хороший врожай коренеплодів, важливо вчасно їх викопати та правильно зберігати.

Коли прибирати буряк з грядки

Терміни збору буряка залежать від кліматичних, погодних умов. від сорту буряка, часу його посіву.

Ранньостиглий буряк дозріває через 50- 80- днів після появи сходів, тобто прибирати його потрібно в кінці липня-початку серпня.

Середньостиглим сортам буряка потрібно 80- 100 днів, збирати його потрібно в кінці серпня.

Урожай пізнього буряка дістають із землі через 100–135 днів після того, як він зійшов, це вересень, жовтень.

Буряки можуть дозрівати раніше і пізніше зазначених термінів, багато чого залежить від погодних умов, як та чим його підживлювати, інше.

Як визначити, що буряк можна викопувати

По перше, зрілий коренеплід майже завжди стирчить над землею і за його виглядом та розміром можна визначити час збирання врожаю

Ознакою зрілості буряків є їхні пожовклі або навіть засохлі нижнє листя.

Як викопувати буряк

Викопувати буряки потрібно в суху, сонячну погоду.

Можна використовувати лопату, а ще краще, вила.

Коренеплоди потрібно збоку підкопати та, притримуючи бадилля руками, обережно витягнути буряк із землі.

Зібраний урожай потрібно покласти на грядки висушитись, потім очистити від бруду і зрізати бадилля.

Як зберігати буряки

Відсортуйте коренеплоди, пошкоджені постарайтеся з'їсти насамперед.

Неушкоджені, висушені коренеплоди найкраще розмістити у ящиках або в сітках, що дозволить повітрю та волозі вільно циркулювати.

Не забувайте регулярно перевіряти стан буряка та видаляти будь-які пошкоджені або в’ялі плоди.

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