Колір помади після 40 років: відтінки, які категорично заборонено носити та якими краще замінити

В жодному разі не фарбуйте губи в ці відтінки помад, якщо не хочете мати вигляд старої жінки.

Морквяний відтінок

Морквяна помада після 40 років / Фото: ТСН.ua

Після 40 років така помада надає обличчю нездорового вигляду, підкреслює зморшки навколо очей і візуально робить зуби жовтішими. Загалом, якщо доросла жінка вирішить носити помаду морквяного відтінку, її образ буде не стильним, а комічним.

Чим замінити: русявим і блондинкам ідеально пасуватиме персиковий колір, а для брюнеток і шатенок краще обирати неяскравий кораловий. Якщо ж ви рудоволоса, можете сміливо придивитися до яскравих коралових кольорів.

Варто звернути увагу, що після 40 років персикові й коралові помади повинні бути матовими, а не глянцевими. Інакше ви ризикуєте мати надто підлітковий вигляд. А щоб додати губам об'єму та ефекту "вологості", використовуйте безбарвний блиск, який наносьте лише на нижню губу та середину верхньої. А візуально збільшити губи можна гайлайтером, який стилісти радять наносити тонкою лінією під нижньою губою та над верхньою.

Темно-коричневий колір

Темно-коричнева помада після 40 років / Фото: ТСН.ua

У жінок після 40 років шкіра обличчя починає втрачати живий рум'янець, робиться блідою. Темно-коричневі помади лише підсилять цей ефект, роблячи губи тоншими, ніж вони є насправді.

Чим замінити: якщо ви не хочете відмовлятися від темних відтінків, обирайте тауп. Це колір, який розташовується між бежевим і сірим, але має в собі фіолетово-розові нотки. Холодним "зимі" та "літу" підійде фіолетовий тауп, а ось теплим "весні" й "осені" краще зупинитися на коричневому таупі.

Дуже важливо знати, як правильно вписати помаду темного кольору у свій образ, щоб вона мала гармонійний вигляд. Поєднуйте її з одягом. Наприклад, якщо ви обрали помаду фіолетовий тауп, вдягніться у сіро-лілових тонах, а для коричневого таупа ідеально підійде бежево-молочний одяг. Також пам'ятайте, що макіяж очей у такому разі має бути стриманим.

Перламутрово-рожевий відтінок

Перламутрово-рожева помада / Фото: ТСН.ua

Такі помади зовсім не пасують зрілим жінкам, хоча їх інколи використовують навіть знаменитості. Вони можуть і зістарити, і зробити обличчя менш свіжим. А ще мерехтливий блиск після 40 років має недоречний вигляд.

Чим замінити: підбирайте лососево-рожеві помади з напівматовою текстурою. Такий колір личитиме всім жінкам.

Перед помадою не забувайте наносити на губи праймер. Він допоможе зволожити їх і заповнить усі нерівності. Після праймера будь-який відтінок ляже ідеально.

Нюдові кольори

Нюдова помада / Фото: ТСН.ua

Після 40 років нюдові відтінки роблять губи непомітними, тьмяними, тонкими й нечіткими.

Чим замінити: на кожен день можете сміливо обирати відтінки курної троянди (для світловолосих) або кавово-бежеві (для темноволосих) помади.

Ви можете обирати спокійні та нейтральні тони - як матові, так і глянцеві. Золотою серединою сьогодні вважаються напівматові, які у своєму складі часто містять багато компонентів,що додатково зволожують і доглядають за шкірою губ.

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