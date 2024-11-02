Колір волосся, який робить жінок після 40,50, 60 на вигляд молодшими: обов'язково врахуйте ці поради

Колір волосся може як надавати віку, так і допомагати мати молодший вигляд. Особливо важливо підбирати правильний колір для фарбування волосся після 40, вибір правильного кольору волосся важливий для досягнення природного та привабливого вигляду.

Експерти радять звернути увагу на такі кольори.

Модні кольори волосся, які зроблять жінок на вигляд молодшими

Масляний блонд – красивий, яскравий колір, який буде відбивати світло. В такому кольору жінка буде виглядати на 10 років молодшою.. Його часто плутають з платиною, але різниця між ними є.

Масляний блонд

Бурштинове сяйво – ще один варіант, який може сподобатися жінкам не лише за 40, а й старше 50. Доказом цього є 56 річна Джулія Робертс, яка має чудовий вигляд в бурштиновому сяйві. Цей колір можна розмістити між карамельним блондом і мідно-коричневим кольорами.

Колір - бурштинове сяйво

Карамельний балаяж — один з наймодніших кольорів волосся 2024 року. Цей стильний варіант має неповторний шарм, який сподобається багатьом жінкам. Основа кольору — палена карамель, що поєднується з молочним або темним шоколадом і прикрашається золотими відблисками. Такий колір приховає сивину, додасть жінкам старше 40 жіночності та енергії, найголовніше поліпшить самопочуття.

Карамельний балаяж

Коричневий колір, надає жінці молоду енергію та впевненість у собі. Прохолодний коричневий колір переплітається з золотистими відблисками, які переливаються на світлі.

Коричневий колір

Експерти зазначають, що відтінки блонд, світло-русявий і темно-коричневий добре приховують сивину і забезпечують плавний перехід та рекомендують уникати яскравих або екстремальних відтінків, таких як платиновий блонд, рудий або чорний кольори, які до того ж вимагають частої корекції.

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