Колорадський жук раптово зник з городів України: що сталося і чи повернеться він

Колорадських жуків в Україні різко поменшало / © Pixabay

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Колорадський жук цього року значно рідше з’являється на полях у низці регіонів України. Таку ситуацію фахівці пов’язують насамперед із несприятливою для шкідника погодою: його популяція зазнала впливу як зимових холодів, так і високих температур улітку. Водночас уже наступного сезону ситуація може змінитися.

Про причини скорочення чисельності шкідника виданню «Главком» розповіла кандидатка сільськогосподарських наук, заступниця директора з наукової роботи Інституту картоплярства НААН Тетяна Олійник.

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Найвідчутніше по колорадському жуку цього сезону вдарила спека. Коли температура сягає 35–37 градусів, умови для його розмноження різко погіршуються: яйцекладки пересихають, а личинки потерпають від зневоднення.

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Однак скорочення популяції почалося ще до літа. Дорослі жуки перечікують зиму в землі, а сильні морози цього року призвели до глибокого промерзання ґрунту. Після цього настала тривала прохолодна весна, яка також виявилася несприятливою для шкідника.

Менше жуків цього року помітили в різних частинах країни, зокрема на Волині. Крім температурних чинників, свою роль відіграли зміни в сільському господарстві. У деяких регіонах картоплею засаджують менші території. Через скорочення посівів зменшуються й можливості для масового розмноження колорадського жука.

Утім, нинішня ситуація не означає, що небезпечний для картоплі шкідник надовго залишить українські поля. Його чисельність може відновитися доволі швидко. За прогнозом Олійник, для цього достатньо сприятливішої погоди наступного року — помірного тепла у поєднанні з достатньою кількістю вологи.

Тому навіть за невеликої кількості жуків відмовлятися від боротьби з ними не варто. Експертка рекомендує застосовувати інсектициди системно та змінювати препарати. Чергування засобів потрібне для того, щоб у шкідника не сформувалася стійкість до певної діючої речовини.

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Нагадаємо, наприкінці літа яблука можуть приховувати неприємний «сюрприз» — навіть здорові на вигляд плоди іноді вже пошкоджені плодожеркою. Боротися зі шкідником у серпні складніше, однак є способи захистити врожай.

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