Кольори волосся, яких треба уникати будь-якою ціною жінкам за 40: як підібрати "свій" відтінок

Фарбувати волосся треба у кольори, які підходять до вашого типу шкіри, такий відтінок локонів підкреслюватиме красу і зробить образ більш виразним.

Стилісти з She Finds перед фарбуванням рекомендують визначити тип шкіри, щоб підібрати колір фарби, який надасть вашому образу приголомшливої краси. Це можна зробити самостійно, а можна попросити свого майстра, тоді фарбування матиме успішний результат.

Як підібрати колір волосся за тоном шкіри

Щоб фарбування волосся дало бажаний результат, спочатку треба визначити відтінок шкіри. Якщо у вас теплий тон шкіри, вам пасуватимуть медові та золотисто-світлі кольори, що надаватимуть загальному образу теплоти. Власницям темного волосся з теплим тоном шкіри підійдуть холодні каштанові відтінки і коричневі кольори, наприклад, молочний шоколад чи мокко.

Нейтральному тону шкіри пасуватимуть теплі та холодні кольори волосся. Втім, стилісти рекомендують вибирати теплі тони, вони надаватимуть образу свіжості і матимуть омолоджувальний ефект.

Для жінок із темною шкірою підійдуть всі теплі кольори – від коричневого до глянцевого мідного.

Які кольори фарби не треба вибирати

Якщо теплий тон шкіри. Слід уникати золотистих кольорів. Натомість варто вибирати холодні, блакитні чи попелясті відтінки, щоб вони урівноважували тепло вашої шкіри.

Слід уникати золотистих кольорів. Натомість варто вибирати холодні, блакитні чи попелясті відтінки, щоб вони урівноважували тепло вашої шкіри. Шкіра світла з прохолодними відтінками. У цьому випадку не треба вибирати теплих відтінків блонда – золота чи карамелі, вони надаватимуть шкірі рожевого підтону. Натомість ідеальним будуть кремово-русявий, попелястий блонд і каштановий колір.

У цьому випадку не треба вибирати теплих відтінків блонда – золота чи карамелі, вони надаватимуть шкірі рожевого підтону. Натомість ідеальним будуть кремово-русявий, попелястий блонд і каштановий колір. Темна шкіра. Тут варто уникати холодних попелястих відтінків, бо шкіра виглядатиме тьмяною і втомленою. Ідеальними в цьому випадку будуть теплі золотисті та червонуваті тони. Вони надаватимуть шкірі легкого сяяння і природного тепла.

Тут варто уникати холодних попелястих відтінків, бо шкіра виглядатиме тьмяною і втомленою. Ідеальними в цьому випадку будуть теплі золотисті та червонуваті тони. Вони надаватимуть шкірі легкого сяяння і природного тепла. Нейтральні тони шкіри. Підійдуть і холодні, і теплі відтінки: попелястий, золотий, червоний, мідний, каштановий, темно-коричневий.

Два кольори волосся, яких треба уникати за будь-яку ціну жінкам за 40

Усім жінкам, які хочуть омолодитися і вигідно підкреслити свою красу, вкрай важливо правильно вибрати фарбу, яка підкреслюватиме їхні переваги та приховає недоліки.

Не треба вибирати занадто світлий тон. Якщо ви хочете стати блондинкою, не слід освітлювати волосся до самих коренів. Адже після сорока років ріст волосся уповільнюється, а агресивна фарба ще більше ослабить його. Натомість варто вибирати попелясті із сірим чи фіолетовим підтоном та природні коричневі кольори.

Не можна фарбуватися занадто темними кольорами. Для зрілих красунь, наприклад, чорний колір буде занадто різким. Так, він виграшний для дівчат 25+, увиразнює їхню красу, але жінкам після 40 краще уникати його. Натомість можна вибирати шоколадні благородні відтінки, щоб додати у свій образ розкоші та краси. Він по природі своїй досить темний, але підкреслюватиме очі та вилиці, а не вікові зміни та зморшки на шкірі.

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