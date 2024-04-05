Кольоротип "м'яка осінь": які відтінки та макіяжі підходять його представницям

Предстаницям кольоротипу "м'яка осінь" варто підкреслювати контрастність образу.
Кольоротип "м'яка осінь" належить особливій категорії зовнішності, яка рідко трапляється серед жінок. Його легко можна переплутати з кольоротипом "літо". Але насправді різницю можна побачити у деталях.
Хто представниці кольоротипу "м'якої осені" та які відтінки їм підходять - розповідаємо далі.
Кольоротип "м'яка осінь"
У предстаниць відповідного кольоротипу відтінок волосся м’який і приглушений, що часто спричиняє складнощі у кольоротипуванні.
Шкіра - бежева або кольору слонової кістки. Засмагає добре та рідко обгоряє.
Очі м’які, ніби припилені: сіро-блакитні, сіро-зелені, болотяні, світло-карі.
Типовими представницями кольоротипу "м’яка ссінь" є Джиджі Хадід, Дрю Беррімор, Ніколь Річі, Жизель Бюндхен, Олсен Твінс.
Відмінність "м'якої осені від теплої"
Тепла осінь – яскравіша, наповнена густими квітами та фарбами. У відтінках проглядається теракотовий, помаранчевий, рудий – усі теплі тони. Тоді як для м’якої осені це не характерно, у такій зовнішності все грає на півтонах та плавних переходах від кольору до кольору. Усі фарби в такому кольоротипі м’які та приглушені.
Крім того, у теплій осені у зовнішності можуть бути контрастні кольори, наприклад, яскраво-блакитні очі і вогненно-руде волосся. У м’якому типі такі перепади неприпустимі. У неї багато сірих відтінків, які, однак, не роблять дівчину непомітною та бляклою, а, навпаки, надають їй аристократизму та шляхетності.
Відтінки для "м'якої осені"
Відповідний кольоротип передбачає такі ж відтінки і в гардеробі: неяскраві, з великою домішкою сірого.
Серед відтінків: персиковий, світло-кораловий, теракотовий, пурпурно-рожевий, колір Фандаго, аметистовий, фіолетовий, баклажановий, колір топленого молока, верблюжий, світло-оливковий, камуфляжний, зелений Крайола, м’ятний, синьо- сірий.
Водночас представницям такого кольоротипу не рекомендують дуже темні та яскраві відтінки. Серед невідповідних відтінків: чорний, яскравий пурпуровий, червоно-жовтогарячий, насичений жовтий, яскравий жовто-зелений, брудний жовто-зелений, глибокий фіолетовий і графітовий сірий.
Макіяж для "холодної осені"
Для кольоротипу м'яка осінь варто посилити контрастність образу, не зіпсувавши при цьому природної м’якості та делікатності зовнішності. Гармонійним макіяж виглядатиме з натуральними відтінками рум’ян та тіней. Це все відтінки персикового, бежевого та бежево-рожевого. Губи вдало підкреслить помада ніжно-рожевих теплих тонів чи блиск для губ.
Для очей та брів краще вибирати коричневі або кавові підводки та олівці. Рекомендована палітра тіней – коричнева. Можна поекспериментувати з оливковим, болотяним, цегляним або іншим колором з тих самих приглушених відтінків.
Рум’яна попелясто-рожевого або золотисто-персикового відтінків варто наносити під вилицю, але зовсім небагато, щоб лише злегка підкреслити рельєф обличчя. Такого ж кольору варто використовувати і тональні засоби, які зроблять обличчя свіжішим.
Аксесуари та прикраси
На кольоротипі м’яка осінь ефектно виглядатимуть прикраси із жовтого або зеленого бурштину, турмаліну, яшми, опала.
Це може бути будь-що: сумочки, рукавички, браслети, годинники, ремені або щось інше. Добре виглядають луки з легкими шарфиками, які роблять образ невагомішим і димчастішим. Аромати вибирайте легкі, з невеликою терпкою ноткою.
Раніше ми розповідали про кольоротип "зима".