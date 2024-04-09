Кольоротип “весна”: як визначити, підтипи та різновиди, базовий гардероб, макіяж і зачіска

Ніжна, світла, природна і легка — це все про “весняних” дівчатах і жінок. Вони теплі, сором’язливі (що виражається рум’янцем на щоках). Представницям прекрасної статі, які належать до цього кольоротипу, не варто намагатися зробити з себе жінку-вамп — це не їхня стихія.

Як підібрати макіяж, зачіску і одяг “весняним” жінкам — пише Radka.in.ua.

Відмітні особливості кольоротипу “весна”

Весняні дівчата мають особливо ніжну зовнішність — їхні природні кольори представлені світлими і теплими відтінками. Контраст між шкірою і очима незначний. Тип зовнішності “весна” має такі особливості:

шкіра тонка, м’яка, чутлива до УФ-променів. Під сонцем стає червоною, легко згоряє. На щоках часто з’являється рум’янець. Якщо дівчина-весна має темну шкіру, засмага лягає бронзовим відтінком;

на носі та щоках часто з’являються веснянки;

відтінок очей варіюється від світло-блакитного до світло-коричневого;

колір волосся “весни” — від світло-русявого до темно-коричневого, майже чорного;

всі відтінки натуральної гами теплі (з жовтим підтоном), холодні тони у весняному кольоротипі зустрічаються вкрай рідко.

Підтипи і різновиди

Весняна зовнішність ділиться на три групи:

“Світла весна” — відрізняється незначною контрастністю між волоссям, очима та шкірою. Райдужні оболонки світло-зелені, блакитні. Волосся цього кольоротипу блондинисте, світло-русяве з жовтим сонячним відливом. Шкіра персикова або абрикосова, відтінку слонової кістки, на ній часто з’являється рум’янець. “Чиста весна” — характеризується високим рівнем контрасту між волоссям і очима. Усі фарби яскраві і чіткі, у них відсутня розмитість, приглушеність. Райдужні оболонки бірюзового, зеленувато-блакитного, золотисто-чайного відтінку, кольору блакитного топазу з коричневими вкрапленнями. “Чиста весна” відрізняється волоссям темно-коричневого, чорного з каштановим відливом, золотисто-русявого кольору. Шкіра відтінку слонової кістки, персикова, бежева. “Тепла весна” — природні фарби відрізняються мінімальним контрастом, в зовнішності відсутні холодні тони. Різновид типу характеризується як “золотисте світіння”, вона дуже природна і м’яка. Райдужні оболонки сірі, блакитні, світло-коричневі. Волосся темно-русяве з золотистим відливом, світло-руде, солом’яне, світло-коричневе. Шкіра золотисто-бежевиа, кольору слонової кістки, фарфорова, епідерміс дуже чутливий до сонця.

Макіяж для кольоротипу “весна”

Аманда Сейфрід. Фото: Instagram @mingey

Макіяж повинен підкреслити природність і легкість зовнішності. Ніжна шкіра “весни” схильна до сухості, тому потребує постійного зволоження. В макіяжі для цього кольоротипу потрібно уникати великої кількості яскравих фарб, різких контрастів. При виборі тіней слід орієнтуватися на колір райдужної оболонки — косметика не повинна зливатися з нею. Які відтінки макіяжу підійдуть дівчатам цього кольоротипу:

основа під макіяж: тональний крем, пудра кольору слонової кістки, персикові, бронзові. Вони повинні бути чітко підібрані в тон шкіри. Текстура легка, прозора;

румʼяна: часто не потрібні, оскільки щічки самі по собі рожеві. Якщо в них виникає необхідність, вибирайте абрикосові, коралові, персикові, лососеві. Контур вимагає ретельного розтушовування;

помада, блиск для губ: ніжно-рожева, коралова, медова, бежева, ясно-червона, рожево-бежева;

олівець для губ: в тон помаді, а краще без нього;

тіні для очей: зелені, темно-оливкові, бронзові, золоті, лавандові, хакі, бурштинові, пісочні, бронзові, прозоро-аквамаринові. Весняному кольоротипу підходять майже всі теплі і холодні відтінки, не надто яскраві і не занадто темні;

олівець для очей: зелений, коричневий, хакі, сірий. Якщо використовуєте стрілки в денному макіяжі, лінії розтушовують;

туш для вій: коричнева, чорно-коричнева, золота, зелена, жовта.

Колір волосся

Шевелюра “весни” майже завжди виглядає дуже природно і гармонує з кольором шкіри, очима. Власницям цього кольоротипу не варто кардинально перефарбовуватися, вибираючи чорні, попелясті, бордові або червоні тони. Якщо хочете освіжитися, освітліть окремі пасма або все волосся на 1-2 тони, тільки гама повинна бути обов’язково теплою. Краще відмовитися від дуже коротких стрижок. Кольоротип “весна” — це середнє або довге волосся, легкі локони або природна хвиля. Від простих зачісок — звичайних хвостів і строгих пучків — відмовтеся.

Базовий гардероб

Клаудія Шиффер. Фото: Instagram @claudiaschiffer

Весняний тип зовнішності органічно виглядає в простому одязі різних тонів. Гардероб повинен підкреслювати жіночність, ніжність, граціозність. Цьому кольоротипу не підходить одяг з великими принтами, яскравими східними мотивами, великою кількістю декоративних елементів. Зайва романтичність, велика кількість мережива, воланів — надто по-дитячому для весняного типу. Кращий вибір — образ в одній колірній гамі. Якщо є принт, то невеликий. У гардеробі “весни” переважають:

легкі однотонні тканини — бавовна, льон, трикотаж, фланель;

в особливих випадках — оксамит, замша, шовк;

для офісу — суворі світло-коричневі або бежеві костюми;

для відпочинку — вільні блузи, сорочки, джинси, спідниці, шорти;

вечірні вбрання — сукні простого фасону, атласна блузка з спідницею в підлогу / брюками вечірнього крою;

взуття зі шкіри, натуральної замші;

теплі кольору;

трикутні силуети;

поєднання трьох відтінків;

простота фасону;

відповідні аксесуари: якісна невелика біжутерія, перли з кремовим відтінком, топаз, бірюза, корали, бурштин, золоті прикраси.

Кольори в одязі

Кольоротип “весна” відмінно виглядає в таких кольорах:

жовтий: гірчичний, світло-коричневий, м’який медовий, верблюжий, світла охра, теракотовий, пшеничний, горіховий;

червоний з домішками теплого рожевого і помаранчевого: абрикосовий, кораловий, лососевий, гранатовий, світло-червоний;

бежевий, пастельний: солом’яний, золотисто-бежевий, кремовий, молочний, ванільний, ніжно-блакитний, бірюзовий, шампань;

теплий зелений: оливковий, смарагдовий, колір моху, м’ятний, фісташковий;

яскраві акценти (додаток до основного образу): яскраво-червоний, яскраво-блакитний, волошковий, морська хвиля, лавандовий, аквамарин, ліловий, яскраво-рожевий.

Знаменитості кольоротипу “весна”

Цих жінок об’єднує ніжність, крихкість, романтичність. Весняний кольоротип уособлюють такі зірки:

Ніколь Кідман;

Клаудія Шиффер;

Емма Стоун;

Різ Візерспун;

Гіларі Дафф;

Тейлор Свіфт.

Тейлор Свіфт. Фото: Instagram @taylorswift

Гіларі Дафф. Фото: Instagram @hilaryduff

Раніше ми писали все про літній кольоротип.

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