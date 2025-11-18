Коли Андріївські вечорниці за новим календарем: що означає це свято, обряди і традиції українців

Коли Андріївські вечорниці 2025 року / © Фото з відкритих джерел

Фахівець з народознавства Микола Лисенко пояснює, що назва походить від дня Святого Андрія, який традиційно святкували 13 грудня (нині — в ніч проти 30 листопада). А давніша дохристиянська назва свята — просто "калита".

Андріївські вечорниці: традиції

Дівчата збиралися в хаті господині, жартома "просилися" всередину й починали приготування. Найголовніше — випекти калиту, промовляючи обрядові слова. Згодом приходили хлопці і починався калитянський ритуал: хтось тримав корж, хтось "їхав" на коцюбі — "коні" — та намагався його вкусити. Якщо "вершника" вдалося насмішити — його мазали сажею. Гучний сміх і "збитки" були частиною традиції.



Ворожіння

Дівчата намагалися зазирнути в майбутнє:

пекли балабушки й дивилися, чию схопить голодний собака;

слухали під вікнами, що скажуть господині;

пускали півня до миски з водою й зерном;

кидали чобіт, визначаючи, з якого боку прийде суджений;

виливали віск і розшифровували фігури.

Вірили також у віщі сни: під подушку клали символи — і чекали, що сон підкаже майбутнє.