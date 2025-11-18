- Дата публікації
Коли Андріївські вечорниці за новим календарем: що означає це свято, обряди і традиції українців
Андріївські вечорниці — одне з найвеселіших молодіжних свят, коли збиралися в хаті, пекли калиту й ворожили на судженого. Для дівчат це була особлива ніч: вірили, що саме вона відкриє майбутнє.
Фахівець з народознавства Микола Лисенко пояснює, що назва походить від дня Святого Андрія, який традиційно святкували 13 грудня (нині — в ніч проти 30 листопада). А давніша дохристиянська назва свята — просто "калита".
Андріївські вечорниці: традиції
Дівчата збиралися в хаті господині, жартома "просилися" всередину й починали приготування. Найголовніше — випекти калиту, промовляючи обрядові слова. Згодом приходили хлопці і починався калитянський ритуал: хтось тримав корж, хтось "їхав" на коцюбі — "коні" — та намагався його вкусити. Якщо "вершника" вдалося насмішити — його мазали сажею. Гучний сміх і "збитки" були частиною традиції.
Ворожіння
Дівчата намагалися зазирнути в майбутнє:
пекли балабушки й дивилися, чию схопить голодний собака;
слухали під вікнами, що скажуть господині;
пускали півня до миски з водою й зерном;
кидали чобіт, визначаючи, з якого боку прийде суджений;
виливали віск і розшифровували фігури.
Вірили також у віщі сни: під подушку клали символи — і чекали, що сон підкаже майбутнє.