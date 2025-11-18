ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
377
Час на прочитання
2 хв

Коли бракує грошей вдома: покладіть монету в правильне місце — і активуйте потужне залучення достатку

Якщо у вашій оселі бракує грошей, спробуйте просту практику — і побачите, як почне зростати фінансовий достаток.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Куди покласти монету для багатства

Куди покласти монету для багатства / © pexels.com

За грошовими прикметами та принципами феншуй існує переконання: правильно підібрані символи під килимком біля вхідних дверей можуть активувати енергетику грошей і притягнути в дім добробут. Розповідаємо, що радять майстри феншуй для посилення грошового потоку.

Три монети для залучення достатку

Одним із найпопулярніших грошових ритуалів вважається розміщення під килимком трьох монет. У китайській традиції ця символічна трійця відкриває шлях фінансовим надходженням і створює сприятливу енергію процвітання.

Як обрати правильний килимок

Для посилення ефекту обирайте килимки яскравих, помітних відтінків — вони привертають увагу й активують енергетичний потік. Особливо корисними вважаються сині та зелені кольори, адже вони належать до стихії води, яка за феншуй символізує рух грошей та їхнє накопичення.

Якщо ж відчуваєте нестачу фінансів або енергійний застій, зверніть погляд на червоні чи коричневі тони. Насичені, теплі кольори допомагають “розбудити” грошову енергію, усунути блоки та спрямувати потік удачі у ваш простір.

Завдяки такій простій практиці ви налаштуєте свій дім на притягнення багатства та зміцните його фінансову стійкість.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

