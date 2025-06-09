Коли буде Медовий, Яблучний та Горіховий Спас в Україні 2025 року: нові дати, традиції кожного дня

Коли Спаси 2025 року / © Pixabay

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До переходу на новий календар ці великі релігійні свята святкувалися 14, 19 та 29 серпня, однак тепер дати змістилися на 13 днів назад.

Коли святкуємо Спаси 2025 року

За новоюліанським календарем 2025 року Спаси ми будемо святкувати в такі дати:

Медовий Спас (Маковія) — 1 серпня;

Яблучний Спас — 6 серпня;

Горіховий Спас — 16 серпня.

Хоча дати змінилися, проте традиції святкування залишаються незмінними.

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Три Спаси: що вони символізують

Спас на Воді (Медовий Спас) — це день вшанування пам’яті семи мучеників Макавеїв. В церкві проходять святкові богослужіння, освячують мак, мед і воду (звідси й назва). Це свято є символом очищення перед початком Успенського посту.

Преображення Господнє (Яблучний Спас) — за церковною традицією цей Спас вважається найважливішим з трьох. Цього дня в храмах освячують дари літнього урожаю, зокрема, яблука. Це свято символізує собою перемогу світла над темрявою.

Хлібний (Горіховий Спас) — завершальне свято циклу. Найчастіше в народі його пов’язували зі збиранням горіхів (тому він отримав таку назву). Також цього дня прийнято випікати хліб з зерна нового урожаю. Його символ — вдячність Богові за дари.