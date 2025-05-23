Коли будемо святкувати День Києва 2025 року: скільки виповниться українській столиці

Коли будемо святкувати День Києва 2025 року / © Pixabay

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Цього року День Києва припадає на неділю, 25 травня, проте святкування, відповідно до традиції, охоплюватимуть увесь останній вікенд місяця — 24 та 25 травня.

Скільки років виповнюється Києву 2025 року

Святкування Дня Києва розпочалося відносно недавно — у 1982 році, коли столиця святкувала свій 1500-річний ювілей.

Відтоді останні вихідні травня стали особливим часом для міста: екскурсії, фестивалі, концерти, паради вишиванок, забіги та мистецькі ярмарки наповнюють Київ життям і заново закохують у його неповторний дух.

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А скільки років Києву цьогоріч? Від традиційної дати заснування — 482 року — у 2025-му столиці виповнюється 1543 роки.

Символи столиці України

Сучасні символи Києва — герб і прапор — прикрашені образом святого покровителя міста, архангела Михаїла, який зображений на синьому фоні. Відповідно до церковної традиції, архистратиг Михаїл очолює “Небесне воїнство” і в період Київської Русі його часто зображували на військових прапорах. 2002 року статуя Михаїла була встановлена на Лядських воротах біля Майдану Незалежності, ставши важливим елементом столичної символіки.

Офіційним гімном Києва вважається пісня “Як тебе не любити, Києве мій!”, яку 1962 року створили композитор Ігор Шамо та поет Дмитро Луценко. Вперше її виконав співак Юрій Гуляєв того ж року. У цьому відео представлено оригінальний аудіозапис пісні, поєднаний із архівними кадрами Києва 1960-х років.

Під час святкування Дня Києва 2015 року на Софійській площі близько трьох тисяч учасників встановили національний рекорд за найбільш масове виконання гімну міста. Цьогоріч масштабних святкувань не передбачено, проте мешканці та гості столиці можуть відвідати різноманітні події у парках, музеях та торгових центрах або ж у теплій родинній атмосфері привітати незламний Київ з його Днем народження.

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