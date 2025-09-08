Коли будемо святкувати Різдво Христове 2025 року: чи буде в українців додатковий вихідний

Різдво Христове 2025 року / © unsplash.com

Це наслідок календарної реформи, яку 2023 року провели Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ). Відтепер святкування Різдва 7 січня за юліанським календарем втратило офіційний державний статус, остаточно поступившись місцем 25 грудня.

Різдво 2025 — коли святкувати

Згідно з новою церковною традицією, в Україні Різдво Христове тепер святкують 25 грудня, у один день із більшістю християнських країн світу. 2025 року ця святкова дата припадає на четвер.

Хоча 25 грудня офіційно визнано державним святом, чинний воєнний стан накладає певні обмеження на робочий режим у святкові дні, що слід враховувати. Якщо раніше Різдво Христове завжди було додатковим вихідним днем в українців, то через дію закону про воєнний стан всі додаткові вихідні не переносяться, навіть якщо свято припадає на будній день.

Отже, 2025 року 25 грудня, попри статус державного свята, для більшості українців буде робочим днем. Виняток становитимуть ті працівники, яким роботодавець самостійно надасть вихідний або скоротить робочий день.

Слід зазначити, що подібна практика вже діяла 2023–2024 років: державні свята проводилися без перенесення та без додаткових вихідних.

Різдво в Україні: що з 7 січня

Святкування Різдва 7 січня більше не має офіційного державного статусу. 2026 року цей день не передбачає вихідних і залишатиметься звичайним робочим днем, навіть для тих вірян, які продовжують дотримуватися старого юліанського календаря.