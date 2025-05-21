Коли День друзів в Україні 2025 року: запам’ятайте дату, щоб привітати найближчих людей

Міжнародний день друзів 2025 року / © unsplash.com

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Від найдавніших часів дружба була однією з найвищих цінностей людського життя. Видатні філософи й мислителі порівнювали справжніх друзів із єдиною душею, що живе в двох тілах. Нині ж часто лунає думка, що матеріальні інтереси витіснили духовні зв’язки, і справжня дружба наче зникла. Проте, вітаючи близьку людину з цим святом, ви маєте змогу довести, що справжні почуття й глибока дружба все ще існують і мають безцінне значення.

Коли Міжнародний день друзів 2025

За світовою традицією Міжнародний день друзів ми святкуємо 9 червня. 2025 року ця дата випадає на понеділок.

Історія свята

Традиція святкувати День друзів виникла у Сполучених Штатах ще 1935 року, коли Конгрес офіційно оголосив першу неділю серпня Національним Днем Дружби. Відтоді це свято відзначається щороку, здобуваючи все більшу популярність. Водночас неофіційне міжнародне святкування Дня друзів припадає на 9 червня і з часом також поширилося по багатьох країнах світу.

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Практично кожен має в житті хоча б одного вірного друга — людину, на яку можна покластися у будь-якій ситуації. Саме таких близьких варто привітати з Міжнародним днем друзів, щоб висловити свою щиру вдячність і тепло серця.

Існує повір’я, що справжніх друзів не може бути занадто багато. Їх завжди обмежена кількість — декілька або навіть лише один. Адже душа не здатна розподілятися на безліч частин. Саме тому дружба двох людей вважається найміцнішою, найвірнішою та найтривалішою — ідеалом справжніх стосунків.