Коли день літнього сонцестояння 2025 року: що означає ця дата, які традиції в українців існують

Коли літнє сонцестояння 2025 року: найдовший день / © Pixabay

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2025 року літнє сонцестояння припадає на суботу, 21 червня, і настане о 05:41 за київським часом. У цей момент Північна півкуля планети перебуватиме під впливом найінтенсивнішого сонячного освітлення: тривалість дня досягне свого максимуму, а ніч скоротиться до мінімуму — це найсвітліший день року.

В чому особливість дня літнього сонцестояння

У день літнього сонцестояння сонце демонструє пікову активність, піднімаючись до найвищої позиції на небосхилі. Здається, ніби воно завмирає в зеніті й майже не змінює свого положення протягом усього дня — така небесна статика створює враження зупиненого часу й підкреслює унікальність цієї астрономічної миті.

Від цього моменту на північній півкулі Землі починається тропічне літо. Від 21 червня сонце поступово проводитиме в небі все менше часу, і цей процес триватиме до 21 грудня, коли настане день зимового сонцестояння.

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Що можна і не можна робити в день літнього сонцестояння

Наші предки вважали це свято надзвичайно містичним. Вранці вони традиційно вмивалися росою, вірячи, що це зміцнює здоров’я та зберігає молодість.

Найкраще прокидатися з першими променями сонця, адже те, що ви загадали в цей момент, обов’язково здійсниться.

Сонячний день — це ідеальний час для радості. Важливо уникати конфліктів та негативних думок. Це момент для духовної очистки та фокусування лише на позитивних аспектах життя.

Цей день чудово підходить для того, щоб зайнятися тим, що приносить радість, або присвятити час своєму духовному розвитку.

Які традиції дня літнього сонцестояння існували в давнину

Маленькі тваринки та рослини просто обожнюють сонце — тому найкраще випити чашку трав’яного чаю з медом і насолоджуватися цим особливим днем. Щоб задобрити сонце, варто одягнутися в світлий одяг, а також у відтінки жовтого чи зеленого. Наші предки вважали, що так можна покращити врожай.

Якщо це безпечно, чудовою ідеєю буде поїхати в ліс із близькими або провести день у власному саду, насолоджуючись красою природи навколо.

Також існувала віра, що люди, народжені 20 або 21 червня, мають неймовірну енергетичну силу і здатні надавати вплив на інших.

Погодні прикмети 21 червня

Тепла та ясна погода в цей день обіцяє гарний урожай і благополуччя. Якщо сонце світить яскраво, то рік буде врожайним та щасливим.

Дощ на літнє сонцестояння передвіщає холодну та дощову осінь, а також труднощі в наступному сезоні.

Якщо в день сонцестояння дуже висока температура, це може означати спекотне літо та нестабільну погоду в майбутньому.

Туман або хмари в цей день є попередженням про те, що наступний сезон буде менш сприятливим для сільського господарства.

Тиха і безвітряна погода вважається знаком того, що весь рік буде спокійним і мирним.

Якщо сонце ховається за хмарами на момент сонцестояння, то це може свідчити про недобрі часи для планування важливих справ.