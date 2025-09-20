- Дата публікації
Коли Дмитрівська поминальна субота 2025 року: як правильно згадувати покійників, що нести на кладовище
Дмитрівська поминальна субота — важлива дата в церковному календарі для вшанування пам’яті покійних.
2025 року вона припадає на 25 жовтня. Це день, коли християни відвідують кладовища, моляться за душі рідних та близьких, що відійшли, і виконують традиційні обряди пам’яті.
Значення Дмитрівської поминальної суботи
Дмитрівська субота отримала свою назву на честь святого апостола і першомученика Дмитра Солунського. Цього дня Церква закликає вірян молитися за померлих, згадувати їхні добрі справи та просити Бога про спокій душ.
Традиційно поминальні суботи присвячені духовній підготовці до великих свят і служать нагадуванням про цінність життя та родинних зв’язків.
Як правильно згадувати покійників
Молитва вдома та в церкві: Вранці або перед відвідуванням кладовища можна прочитати короткі молитви за упокій душ: “Отче наш”, “Вічная пам’ять”. Багато церков пропонують спеціальні заупокійні служби, які варто відвідати.
Згадайте добрі справи покійних: Дмитрівська субота — час не лише для скорботи, а й для спогадів про хороше, що зробили близькі. Це допомагає підтримати духовний зв’язок і дарує душевний спокій живим.
Запалення свічок та лампадок: Свічки символізують вічне життя та світло душі померлого. Їх можна запалити у церкві чи на могилі.
Що нести на кладовище
На кладовище на Дмитрівську суботу традиційно приносять:
Квіти — хризантеми, троянди або інші осінні квіти, що довго стоять;
Їжу для поминального столу — хліб, паски, кутю, фрукти, печиво;
Свічки та лампадки для освітлення могил;
Поминальні записки (іменні листи) для церкви.
Важливо пам’ятати: головне не кількість принесеного, а щирість серця та молитва за померлих.
Відвідуйте кладовище разом із родиною — це посилює зв’язок поколінь. Приберіть могили заздалегідь, перед святом, щоб день пам’яті був чистим і спокійним. Можна принести невеликий подарунок для нужденних як акт милосердя, присвячений пам’яті покійних.