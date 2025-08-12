Коли дозріває броколі та як визначити її готовність до збирання

Коли дозріває броколі

Реклама

Броколі — це не лише корисний, а й досить невибагливий у вирощуванні овоч. Однак, щоб отримати максимальний урожай, важливо знати, коли саме її збирати. Якщо зробити це занадто рано, головка буде маленькою, а якщо запізно — вона розсиплеться і втратить смак.

Коли дозріває броколі

Час дозрівання броколі залежить від сорту. Ранні сорти готові до збирання через 55–60 днів після висадки розсади у відкритий ґрунт. Середньостиглі дозрівають за 70–90 днів, а пізньостиглі — за 100–150 днів. Уважно читайте інформацію на упаковці насіння, щоб знати приблизні терміни.

Окрім цього, на швидкість дозрівання впливають такі фактори:

Реклама

Погодні умови. Броколі полюбляє прохолоду. Оптимальна температура для її росту — від +16 до +25°C. За сильної спеки (+27°C і вище) головки можуть формуватися дрібними та пухкими.

Полив. Регулярний і помірний полив є критично важливим. Нестача вологи уповільнює ріст рослини.

Підживлення. Своєчасне внесення добрив, особливо фосфорно-калійних, сприяє швидшому формуванню головок.

Як зрозуміти, що броколі дозріла: основні ознаки

Головний індикатор зрілості броколі — це її зовнішній вигляд. Зверніть увагу на кілька ознак, які допоможуть вам визначити ідеальний час для збирання:

Розмір і щільність головки. Головка зрілої броколі повинна бути щільною, без видимих ​​пустот між бутонами. Її діаметр може коливатися від 8 до 20 см , залежно від сорту.

Колір. Готова до збирання броколі має насичений темно-зелений колір. Якщо ви помітили, що бутони починають жовтіти або розпускатися, це означає, що ви запізнилися. Жовті квітки свідчать про те, що броколі вже почала перезрівати, і її смакові якості значно погіршилися.

Стан бутонів. Бутони мають бути дрібними, щільно притиснутими один до одного. Якщо ви бачите, що вони почали розкриватися, а стебло стає пухким, негайно зрізайте головку.

Дозріла броколі

Як збирати врожай броколі

Зрізати головку броколі потрібно разом із частиною стебла, приблизно на 10-15 см нижче самої головки. Використовуйте гострий ніж, щоб не пошкодити рослину. Після зрізання основної головки не видаляйте кущ. Залишіть його в ґрунті, і за кілька тижнів на бокових пагонах почнуть формуватися нові, менші головки, які також можна буде збирати. Таким чином, з однієї рослини можна отримати кілька врожаїв.

Зберігати свіжозібрану броколі найкраще в холодильнику, загорнувши її в харчову плівку або поклавши в пакет із невеликими отворами. За таких умов вона залишатиметься свіжою до 10 днів.

Чому броколі йде в колір

Цвітіння броколі — це її природна властивість, але іноді це відбувається передчасно, до того, як головка набере масу. Основні причини такого явища:

Реклама

Нестача або надлишок поживних речовин. Незбалансоване підживлення може спровокувати раннє цвітіння.

Спека. При температурі вище +25°C качан може почати цвісти, оскільки броколі є холодостійкою культурою.

Порушення режиму поливу. Нестача вологи призводить до того, що рослина припиняє зав’язуватися і починає цвісти.

Несвоєчасний збір урожаю. Якщо не дотриматися термінів збирання, капуста перезріває і йде в колір.

Броколі зацвіла

Якщо ви вирощуєте броколі, що стійкі до цвітіння, ризик передчасного цвітіння значно знижується.

Якщо все ж таки ваша броколі зацвіла і з’явилися жовті квіти — це означає, що вона перезріла. Такий урожай краще використовувати лише в технічних цілях, наприклад, як корм для худоби.