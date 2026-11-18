Укриття рослин

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Зимове укриття не завжди захищає рослини від загибелі. Іноді воно, навпаки, шкодить через накопичення вологи та недостатню вентиляцію. Тому важливо не лише правильно вибрати матеріал, а й не поспішати з укриттям.

Фахівці розповіли, коли та чим вкривати рослини на зиму, як захистити різні садові культури та яких помилок слід уникати.

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Чому рослини можуть загинути взимку навіть під укриттям

Не всі рослини гинуть через сильні морози. Іноді причиною стають надмірна волога, нестача води або різкі перепади температур.

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Випрівання. Якщо вкрити рослину занадто рано, коли надворі ще тепло, під укриттям накопичуватиметься волога. Через погану вентиляцію пагони залишатимуться вологими, що може призвести до появи грибка та гниття. Особливо небезпечне щільне укриття під час зимових відлиг.

Зимове висушування. Хвойні та вічнозелені рослини втрачають вологу навіть узимку. Але коли земля промерзає, коріння не може поглинати з неї воду. У результаті рослина поступово висихає. Найчастіше це відбувається наприкінці зими, коли сонце світить яскравіше, а ґрунт залишається мерзлим. Через це хвоя може жовтіти й буріти, а листя — засихати.

Випирання коріння із землі. Коли морози змінюються відлигами, ґрунт то замерзає, то відтає. Через це він може підніматися й поступово виштовхувати коріння рослин ближче до поверхні. Оголене коріння сильніше потерпає від морозів і висихання. Особливо небезпечно це для молодих рослин, які посадили восени й які ще не встигли добре вкоренитися.

Коли потрібно вкривати рослини на зиму

Поспішати з укриттям рослин не варто. Якщо зробити це надто рано, коли надворі ще тепло, під захисним матеріалом накопичуватиметься волога, через яку пагони можуть почати гнити.

Багато морозостійких рослин добре переносять перші заморозки до −1…−3 °C. Таке похолодання допомагає їм поступово підготуватися до зими.

Основне укриття для рослин, які його потребують, зазвичай встановлюють після стійкого похолодання, коли температура опускається приблизно до −5…−7 °C, а верхній шар ґрунту починає промерзати.

В Україні такі умови часто складаються наприкінці листопада або на початку грудня. Проте точні строки залежать від регіону, погоди та морозостійкості конкретної рослини. Теплолюбні культури можуть потребувати захисту раніше.

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Важливо, щоб під укриттям циркулювало повітря. Для цього навколо куща можна встановити каркас і натягнути на нього агроволокно. Так матеріал не притискатиме пагони, а між ним і рослиною залишатиметься повітряний прошарок.

Чим можна вкривати рослини, а які матеріали краще не використовувати

Для зимового захисту підходять матеріали, які допомагають зберігати стабільні умови та не затримують надмірну вологу.

Агроволокно. Для чутливих кущів можна використовувати матеріал щільністю 60 г/м² або два шари по 30 г/м². Його натягують на каркас, щоб не притискати гілки.

Хвойні гілки. Лапник добре пропускає повітря, затримує сніг і може захищати низькорослі рослини від холодного вітру.

Сухе листя. Для укриття підходить, зокрема, дубове та кленове листя. Воно допомагає утеплити ґрунт, проте важливо, щоб матеріал був сухим і здоровим.

Водночас не варто щільно обгортати кущі поліетиленовою плівкою. Вона затримує вологу, а під час відлиг сприяє утворенню конденсату.

Небажано використовувати старі ковдри та ганчірки, які намокають і примерзають до рослин. Не підходять для безпосереднього укриття й свіжа трава або вологий перегній, що можуть сприяти випріванню.

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Як укрити троянди на зиму

Чайно-гібридні троянди, флорибунди та деякі шраби потребують додаткового захисту в холодних регіонах. Перед укриттям із кущів прибирають хворе й пошкоджене листя. За потреби вкорочують пагони, які заважатимуть встановленню каркаса.

Основу куща можна підгорнути сухою землею або компостом на висоту приблизно 25–30 см. Після цього встановлюють каркас і накривають його агроволокном щільністю 60 г/м².

До настання стійких морозів потрібно забезпечувати провітрювання, щоб під укриттям не накопичувалася волога.

Плетисті троянди готують до укривання окремо. Поки пагони залишаються гнучкими, їх обережно знімають з опори, пригинають до землі та фіксують. Під гілки можна підкласти хвойний лапник або дошки, щоб вони не контактували з вологим ґрунтом. Зверху встановлюють каркас із захисним матеріалом.

Як підготувати гортензії до зими

Спосіб укриття залежить від виду гортензії.

Волотисті та деревоподібні гортензії зазвичай добре витримують морози. Вони квітують на пагонах поточного року, тому складного укриття переважно не потребують. Для захисту кореневої системи достатньо замульчувати основу куща шаром приблизно 7–10 см. Сухі суцвіття можна залишити до весни.

Крупнолисті гортензії потребують більшої уваги. Багато їхніх сортів формують квіткові бруньки на торішніх пагонах, тому підмерзання гілок може призвести до відсутності цвітіння наступного сезону.

Для захисту пагони обережно пригинають до землі, фіксують і вкривають сухим листям та агроволокном на каркасі.

Як укрити клематиси

Під час підготовки клематисів до зими особливу увагу потрібно приділити захисту основи куща, оскільки від її збереження залежить відновлення рослини навесні.

Для цього навколо основи клематиса насипають сухий торф або компост шаром приблизно 10–15 см. Таке укриття допомагає захистити прикореневу зону від промерзання та різких перепадів температур.

Важливо, щоб біля основи куща не накопичувалася вода. Надмірна вологість, особливо під час зимових відлиг, може спричинити загнивання рослини.

Чи потрібно вкривати лаванду

Для лаванди небезпечні не лише морози, а й надмірна зимова вологість. Через перезволоження ґрунту та відсутність вентиляції коріння і нижня частина пагонів можуть загнивати.

Морозостійкі сорти в багатьох регіонах добре зимують без укриття. У холодніших місцевостях кущі можна злегка прикрити хвойними гілками.

Як захистити рододендрони та хвойні рослини

Вічнозелені рододендрони та хвойні рослини можуть постраждати взимку не лише від морозів, а й від нестачі вологи. Вони продовжують випаровувати воду через листя та хвою навіть у холодну пору року. Коли ґрунт замерзає, коріння вже не може поповнювати її запаси. Через це рослини можуть висихати, особливо під впливом сонця та холодного вітру.

Щоб запобігти зимовому висушуванню, восени, до промерзання ґрунту, рослини потрібно добре полити. Для дорослого куща може знадобитися 40–60 літрів води, однак кількість залежить від його розміру та вологості землі.

Після поливу ґрунт навколо рододендронів мульчують торфом або корою шаром 7–10 см. Це допомагає зберегти вологу та захистити коріння від різких перепадів температур.

Наприкінці зими, коли сонце стає активнішим, рододендрони та молоді хвойні рослини можна притінити з південного боку мішковиною або агроволокном. Такий захист зменшує втрату вологи через листя та хвою.

Для колоновидних туй і ялівців існує ще одна небезпека — мокрий сніг. Під його вагою гілки можуть згинатися або ламатися. Щоб цього уникнути, крону восени обережно обв’язують шпагатом по спіралі, не стягуючи гілки надто щільно.

Які рослини не потрібно вкривати на зиму

Чимало поширених садових культур добре зимують без спеціального укриття, якщо вони пристосовані до місцевого клімату.

Серед декоративних кущів це спірея, пухироплідник, дерен, бузок, чубушник, калина, форзиція та кизильник.

З багаторічних квітів зазвичай не потребують складного захисту хости, флокси, лілійники, астильби, ехінацеї та рудбекії.

Тюльпани, нарциси, крокуси й мускарі також добре зимують у ґрунті за належних умов посадки.

Декоративні злаки, зокрема міскантес, кострицю та війник, часто залишають необрізаними до весни. Сухі стебла допомагають захищати основу рослини від надмірного проникнення вологи.

Молоді посадки за потреби можна додатково замульчувати.

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