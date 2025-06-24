Коли і для чого обрізати вуса полуниці: повний гід для садівників

Коли обрізати вуса полуниці

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Для отримання щедрого врожаю соковитих ягід полуниці, окрім належного поливу та підживлення, ключову роль відіграє своєчасна обрізка вусів. Ці довгі пагони, що випускає полуничний кущ, можуть бути як цінним матеріалом для розмноження, так і перешкодою на шляху до великих, смачних ягід.

Навіщо обрізати вуса полуниці

Питання обрізки вусів полуниці викликає чимало дискусій серед садівників, проте більшість фахівців сходяться на думці, якщо ваша мета — максимальний урожай великих і соковитих ягід, то вуса необхідно регулярно видаляти.

Основна причина полягає в перерозподілі життєвих сил рослини. Вуса — це вегетативні пагони, призначені для розмноження. Їх формування та ріст вимагають від материнського куща значної кількості енергії та поживних речовин. Якщо не обрізати вуса, ця енергія буде спрямовуватися на утворення нових розеток, а не на розвиток ягід. Як наслідок, урожайність зменшується, ягоди стають дрібними, менш соковитими та втрачають свої смакові якості.

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Крім того, загущені грядки, утворені необрізаними вусами, створюють ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань та шкідників. У таких умовах циркуляція повітря погіршується, а вологість підвищується, що сприяє поширенню хвороб. Своєчасна обрізка сприяє кращому провітрюванню кущів, роблячи їх стійкішими до хвороб і значно полегшуючи догляд за плантацією.

Коли обрізати вуса у полуниці

Час обрізки вусів полуниці залежить від сорту ягоди та ваших цілей. Існують декілька ключових періодів, на які варто звернути увагу:

Перше видалення вусів рекомендується проводити на початку весни (початок вегетації), коли рослини тільки починають активно рости. Це дозволяє кущу сфокусувати всі поживні речовини на розвитку квіткових бруньок та формуванні майбутніх плодів, сприяючи їхньому збільшенню.

Найкращий час для масової обрізки вусів настає після завершення основного плодоношення, зазвичай із середини липня до початку серпня . У цей період полуниця вже віддала свій урожай і готова «відпочити». Видалення вусів у цей час допомагає кущу відновитися перед осінню, стимулює закладку плодових бруньок для наступного сезону та зменшує ризик хвороб завдяки розрідженню посадок.

Обрізання ранньостиглих сортів полуниці. Для сортів, які завершують плодоношення вже в червні, вуса можна обрізати наприкінці цього місяця. Це особливо корисно для грядок, де головна мета — отримання максимального врожаю, а не розмноження.

Ремонтантні сорти. Ремонтантна полуниця плодоносить кілька разів за сезон, тому вуса у неї обрізають поступово, протягом усього літа. Рекомендується видаляти їх кожні 2–3 тижні, залишаючи лише кілька для розмноження, якщо це необхідно.

Обрізку вусів восени, особливо у вересні-жовтні, краще уникати. У цей час полуниця активно готується до зими, накопичуючи сили, і видалення пагонів може ослабити її, зробивши вразливою до морозів. Якщо ж вуса все-таки сильно заважають, обріжте їх не пізніше середини вересня.

Як правильно обрізати вуса

Процедура обрізки вусів вимагає обережності та використання правильних інструментів. Ніколи не обривайте вуса руками, адже це може пошкодити материнський кущ або навіть вирвати його з коренем, особливо враховуючи, що вуса доволі міцні.

Для обрізки використовуйте гострі, продезінфіковані ножиці або садовий секатор. Зрізайте вусик на відстані 5–10 см від материнської рослини, біля самої основи. Також слід видаляти будь-які слабкі, пошкоджені або зайві пагони, щоб рослина спрямовувала свої сили на найсильніші та найпродуктивніші частини. Найкраще проводити обрізку в сухий, прохолодний і безвітряний день, щоб мінімізувати стрес для рослини та ризик зараження.

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Що робити з обрізаними вусами

Якщо ви плануєте розмножити полуницю, оберіть найсильніші та найздоровіші розетки, що утворилися на вусах, особливо ті, що розташовані найближче до материнського куща. Їх можна укорінювати в окремих стаканчиках з поживним ґрунтом, а потім, ближче до кінця липня — початку серпня, пересадити на нове, добре удобрене місце. За 10-12 днів до пересадки бажано відрізати вуса від материнського куща, щоб молоді рослини адаптувалися до самостійного існування.

Якщо ж потреби в розмноженні немає, обрізані вуса можна додати до компостної купи, перетворюючи їх на цінне органічне добриво. Після обрізки обов’язково забезпечте полуничні кущі належним доглядом — полийте та підживіть їх, щоб допомогти рослинам швидше відновитися і набратися сил для наступного сезону.