Коли і як мити вікна перед Великоднем, щоб залучити у свій дім гармонію, щастя й достаток

Якщо зробити це у правильний день і з відповідним настроєм, результат буде приголомшливим.

Коли треба мити вікна перед Великоднем

Перед Великоднем прибирання завжди мало глибший сенс, ніж просто наведення порядку. Особливу увагу приділяли вікнам, у народі їх називали «очима дому», через які в оселю заходить світло, енергія та добробут. Саме тому миття вікон супроводжувалося не лише практичними діями, а й прикметами. Вважалося, що від того, коли і як це зробити, залежить атмосфера в домі на весь рік.

Коли найкраще мити вікна перед Великоднем

Оптимальний період — останній тиждень перед святом. Наші предки були переконані, що саме в цей час очищення має найбільшу силу, адже дім готується до оновлення.

За народними прикметами важливий не лише день, а й час:

  • ранок — символізує початок і оновлення, тому миття вікон у цей час притягує щастя і гармонію;

  • вечір — вважається несприятливим, бо разом із водою можна вимити достаток і фінансову удачу;

  • вівторок — сприятливий для будь-якого прибирання і наведення порядку в домі;

  • четвер — один із найкращих днів, пов’язаний із очищенням і здоров’ям.

Натомість не рекомендується залишати прибирання на пізній вечір або ніч.

Народні прикмети про вікна, які варто знати

  1. Брудні вікна — до фінансових труднощів, чисті — до достатку і стабільності.

  2. Під час миття потрібно думати про хороше — вважається, що разом із водою змивається негатив і відкривається шлях для щастя.

  3. Не можна мити вікна після заходу сонця — це пов’язували із втратою грошей.

  4. Не варто починати прибирання у понеділок, можна змити удачу на початку тижня.

  5. Якщо під час миття світить сонце — це вважалося добрим знаком і обіцяло ясний період у житті.

  6. Відкриті вікна після прибирання — символ впускання нових можливостей і змін.

  7. Якщо після миття в домі стає світліше — рік буде спокійним і без потрясінь.

Як правильно мити вікна, щоб був найкращий результат

  • Починати треба з очищення рам і підвіконь — це запобігає появі розводів. Далі використовують теплу воду з невеликою кількістю м’якого засобу.

  • Скло миють поступово, без поспіху, а потім обов’язково витирають насухо. Саме цей етап забезпечує прозорість і блиск.

  • Важливо також не мити вікна під прямим сонцем — це залишає плями і знижує якість результату.

