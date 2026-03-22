Коли і як мити вікна перед Великоднем, щоб залучити у свій дім гармонію, щастя й достаток

Коли треба мити вікна перед Великоднем

Перед Великоднем прибирання завжди мало глибший сенс, ніж просто наведення порядку. Особливу увагу приділяли вікнам, у народі їх називали «очима дому», через які в оселю заходить світло, енергія та добробут. Саме тому миття вікон супроводжувалося не лише практичними діями, а й прикметами. Вважалося, що від того, коли і як це зробити, залежить атмосфера в домі на весь рік.

Коли найкраще мити вікна перед Великоднем

Оптимальний період — останній тиждень перед святом. Наші предки були переконані, що саме в цей час очищення має найбільшу силу, адже дім готується до оновлення.

За народними прикметами важливий не лише день, а й час:

ранок — символізує початок і оновлення, тому миття вікон у цей час притягує щастя і гармонію;

вечір — вважається несприятливим, бо разом із водою можна вимити достаток і фінансову удачу;

вівторок — сприятливий для будь-якого прибирання і наведення порядку в домі;

четвер — один із найкращих днів, пов’язаний із очищенням і здоров’ям.

Натомість не рекомендується залишати прибирання на пізній вечір або ніч.

Народні прикмети про вікна, які варто знати

Брудні вікна — до фінансових труднощів, чисті — до достатку і стабільності. Під час миття потрібно думати про хороше — вважається, що разом із водою змивається негатив і відкривається шлях для щастя. Не можна мити вікна після заходу сонця — це пов’язували із втратою грошей. Не варто починати прибирання у понеділок, можна змити удачу на початку тижня. Якщо під час миття світить сонце — це вважалося добрим знаком і обіцяло ясний період у житті. Відкриті вікна після прибирання — символ впускання нових можливостей і змін. Якщо після миття в домі стає світліше — рік буде спокійним і без потрясінь.

