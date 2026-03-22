Коли і як обрізати троянди навесні: поради для рясного цвітіння

Троянди / © ТСН

Із наближенням весни садівники починають готувати ділянки до нового сезону. Один із ключових етапів догляду за садом — обрізка троянд, яка безпосередньо впливає на їхнє цвітіння, форму та загальний стан.

Про це повідомило видання Real Simple.

Як зазначають розаріан Вес Гарвелл і директорка з інформації про рослини компанії Monrovia Меган Макконнелл, обрізка допомагає стимулювати новий ріст і зміцнити рослину. Видалення сухих, пошкоджених або хворих пагонів дає змогу троянді спрямувати ресурси на розвиток здорових гілок і формування бутонів.

За словами Макконнелл, обрізка також сприяє кращій структурі куща та підтримує його оптимальний розмір. Крім того, вона допомагає рослині формувати нові пагони, що робить кущ густішим і більш життєздатним.

Експерти наголошують, що найкращий час для обрізки більшості троянд — кінець зими або початок весни, коли рослина виходить із періоду спокою. Основний орієнтир — перші ознаки набрякання бруньок. Водночас важливо провести обрізку до того, як троянда повністю почне розпускатися.

Терміни можуть різнитися залежно від кліматичних умов. У тепліших регіонах обрізку часто проводять від кінця січня до лютого, тоді як у прохолоднішому кліматі цей період може зміщуватися на березень або навіть початок квітня. Фахівці радять орієнтуватися на місцевий прогноз погоди, щоб уникнути впливу пізніх заморозків.

Окремо зазначається, що троянди, які вже відцвіли, слід обрізати на початку літа — одразу після завершення цвітіння. Наприкінці літа допускається лише легке формування куща, оскільки надмірне обрізання в цей час може зменшити кількість квітів у наступному сезоні.

Під час обрізки рекомендують починати з видалення всіх мертвих, пошкоджених або хворих пагонів. Також варто зрізати гілки, які перехрещуються або труться одна об одну, адже це може призводити до пошкоджень і погіршення циркуляції повітря.

Експерти радять відкривати центр куща, щоб забезпечити доступ сонячного світла та повітря. Це допомагає зменшити ризик хвороб і сприяє здоровому росту рослини.

Зрізи слід робити приблизно на кілька міліметрів вище бруньки, спрямованої назовні, під невеликим кутом. Такий підхід спрямовує нові пагони назовні від центру куща і формує більш правильну структуру рослини.

Для багатьох сортів, зокрема чайно-гібридних і флорибунда, рекомендується вкорочувати кущ приблизно на третину або до половини його висоти. Це сприяє активнішому росту і формуванню більшої кількості квітів.

Водночас, як зазначає Макконнелл, деякі сучасні сорти троянд, що повторно цвітуть, не потребують обов’язкової обрізки для підтримання цвітіння. У таких випадках обрізку можна проводити лише для корекції форми або розміру куща навесні.

Нагадаємо, раніше садівники назвали 7 рослин, які не можна підживлювати в березні. Зокрема, це може призвести до меншої кількості квітів, м’яких стебел або зниження стійкості до посухи — це може бути навіть фатальним.