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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
2 хв

Коли і як пересаджувати полуницю та суницю, щоб до осені укорінилися всі кущі

Якщо дотримуватися цих порад, до осені рослини встигнуть укорінитися, наростити листя й закласти бруньки для майбутнього врожаю. А вже наступного літа ви збиратимете солодкі й соковиті ягоди з міцних, здорових кущів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як і коли пересаджувати кущі полуниці та суниці

Як і коли пересаджувати кущі полуниці та суниці / © www.freepik.com/free-photo

Полуниця й суниця — одні з найулюбленіших ягід, які ростуть на кожному українському городі. Однак, щоб отримувати стабільно рясний урожай, кущі необхідно регулярно оновлювати. Варто розуміти, що пересаджування — це не просто зміна місця, а справжнє «перезавантаження» культури. Якщо все зробити правильно, вже наступного року ягід буде в рази більше, а самі кущі ростимуть здоровими та міцними.

Коли пересаджувати полуницю та суницю

Найкращий час для пересаджування — з кінця липня до середини серпня.

Це ідеальний період, коли:

  • земля ще тепла;

  • волога частіше затримується після дощів;

  • до осінніх холодів ще досить часу, щоб сформувати міцну кореневу систему.

У північних регіонах України краще завершити пересаджування до 15 серпня. У південних областях можна пересаджувати до кінця серпня чи навіть початку вересня, якщо немає спеки.

Як правильно пересадити полуницю та суницю, щоб укорінилася

  • Виберіть здорові кущі. Найкраще використовувати 1-річні розетки від материнської рослини, які вже мають власні корені.

  • Підготуйте нову грядку. Ділянка має бути сонячною, з родючим і легким ґрунтом. Перед садінням землю варто перекопати, додати перегній або компост.

  • Правильна схема садіння. Міжряддя має бути 30–40 см, відстань між кущами — 20–25 см. Не садіть занадто глибоко, серединка куща повинна залишатися на рівні ґрунту.

  • Помірний полив. Після пересаджування обов’язково рясно полийте кожен кущик. Надалі підтримуйте ґрунт помірно зволоженим упродовж 3 тижнів, поки приживатимуться кущі.

  • Мульчування. Щоб зберегти вологу всередині ґрунту й захистити коріння від перегріву, замульчуйте землю навколо кущів сіном, соломою чи тирсою.

Які рекомендації стосовно садіння кущів полуниці та суниці

  • Не пересаджуйте рослини у спеку, краще робити це в похмурий день або ввечері.

  • Не використовуйте старі кущі, яким понад 3 роки, вони швидко втрачають свою продуктивність.

  • Не забувайте про профілактичну обробку культури від хвороб і шкідників.

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Дата публікації
Кількість переглядів
37
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