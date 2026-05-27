Коли і як підживлювати помідори: проста система з трьох кроків для рясного урожаю

Як правильно підживлювати помідори / © pexels.com

Реклама

Якщо внести добрива у неправильний період, рослина може піти в бадилля або, навпаки, дати слабкий урожай. Існує проста та ефективна 3-етапна схема підживлення томатів, яка допомагає отримати стабільно рясний урожай. Про неї пишуть в Tom’s Guide.

Перше підживлення: після висаджування розсади

Перші 1–2 тижні після пересаджування томати активно адаптуються до нового середовища. У цей період важливо не перевантажувати рослину азотом.

Що використовувати:

Реклама

легкі азотні добрива або комплексні суміші;

органічні настої (наприклад, перегній або трав’яний настій).

Мета:

зміцнити кореневу систему;

стимулювати ріст зеленої маси;

допомогти рослині прижитися.

Важливо: не переборщити з азотом, щоб рослина не почала «жирувати» (нарощувати листя замість плодів).

Друге підживлення: період бутонізації та цвітіння

Це критично важливий етап, коли формується майбутній урожай.

Що використовувати:

Реклама

фосфорно-калійні добрива;

деревний попіл;

спеціальні суміші для цвітіння томатів.

Мета:

стимулювати утворення зав’язі;

покращити кількість квітів;

підвищити стійкість рослини до стресу.

Саме в цей період правильне живлення визначає, скільки плодів ви отримаєте.

Третє підживлення: період плодоношення

Коли на кущах уже з’являються перші плоди, рослина потребує підтримки для їхнього наливання та дозрівання.

Що використовувати:

Реклама

калійні добрива;

кальцій (для запобігання вершинній гнилі);

органічні підживлення з мінімумом азоту.

Мета:

прискорити дозрівання плодів;

покращити смак і цукристість;

запобігти хворобам і дефіцитам.

Додаткові поради для великого врожаю

Поливайте регулярно, але без перезволоження. Уникайте надлишку азоту в другій половині сезону. Чергуйте органічні та мінеральні добрива. Підживлюйте лише у вологий ґрунт. Видаляйте зайві пасинки для кращого плодоношення. Правильний баланс живлення — це половина успіху у вирощуванні томатів.

FAQ

Коли вперше підживлювати помідори після висаджування?

Перше підживлення проводять через 7–14 днів після висаджування розсади, коли рослина починає активно приживатися.

Чим підживити помідори під час цвітіння для кращої зав’язі?

Реклама

Найкраще використовувати фосфорно-калійні добрива або деревний попіл, які стимулюють утворення квітів і зав’язі.

Як часто потрібно підживлювати томати для великого врожаю?

Зазвичай достатньо 3 основних етапів підживлення, але за потреби можна додатково підтримувати рослину раз на 2–3 тижні в період плодоношення.

Новини партнерів