Коли і як сіяти петрушку на зиму: поради для гарного врожаю

Петрушка / © unsplash.com

Рекомендують сіяти петрушку якнайпізніше, орієнтуючись не на календар, а на погодні умови. Коли почнуться нічні заморозки і температура ночами знижується до -2 -3°С, а земля вкривається скоринкою, саме час для посіву.

Найкраще садити петрушку на ділянці, де раніше вирощувались цибуля, картопля, помідори чи капуста. Важливо обрати місце, яке зимою покривається снігом, але водночас є сонячним і високим. Для підживлення грядки використовують перегній.

Петрушку садять наступним способом:

створюють борозни глибиною близько 3 см

у них висівають насіння, відбираючи найбільші зерна і сіючи вдвічі більше звичайної норми, оскільки не все проросте

часто на пакетиках з насінням вказано, що воно придатне для підзимового посіву, — обирайте саме його

грядки засипають сумішшю землі, піску та торфу

замочування насіння перед посівом та полив грядок не потрібні, адже це може призвести до передчасного проростання та загибелі насіння. Також не рекомендують накривати грядки

