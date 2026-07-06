Коли і як викопувати озимий часник 2026 року: головні ознаки, що головки вже достигли

Коли викопувати озимий часник / © Pixabay

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Виростити великий і здоровий озимий часник — лише половина справи. Не менш важливо правильно визначити момент збирання врожаю та підготувати його до зберігання. Якщо викопати головки надто рано, вони не встигнуть накопичити достатньо поживних речовин і швидко висохнуть. Якщо ж перетримати їх у землі, лусочки почнуть розтріскуватися, зубчики розпадатимуться, а такий часник довго не пролежить. Розповідаємо, коли краще викопувати озимий часник 2026 року, на які ознаки звернути увагу та що потрібно зробити, щоб урожай без проблем зберігався майже до нового сезону.

Коли викопувати озимий часник 2026 року

Точна дата залежить від регіону, погодних умов і часу садіння восени. У більшості областей України озимий часник достигає:

південні регіони — від кінця червня до перших чисел липня;

центральні області — приблизно від 5 до 20 липня;

північ і захід України — від середини до кінця липня.

2026 року через теплу весну та спекотний початок літа в багатьох регіонах дозрівання може настати трохи раніше звичних термінів.

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Головні ознаки, що озимий часник уже достиг

Не варто орієнтуватися лише на календар, найкраще уважно оглянути рослини. Про готовність до збирання свідчать такі ознаки:

нижні листки повністю пожовкли та висохли;

верхні залишаються зеленими лише частково;

стебло починає втрачати пружність;

зовнішні лусочки головки стали щільними й сухими;

зубчики добре сформовані та легко відокремлюються один від одного, але ще не розсипаються.

Якщо ви залишали кілька стрілок, вони також підкажуть правильний момент. Коли оболонка суцвіття розтріскується, а повітряні бульбочки добре видно — час збирати врожай.

Як правильно викопувати часник

Для роботи краще обрати сухий і сонячний день. Не рекомендується просто висмикувати рослини із землі. Так легко пошкодити денце або саму головку. Найкраще:

обережно підкопати землю вилами чи лопатою;

підняти рослину разом із грудкою ґрунту;

струсити землю руками;

не бити головками одна об одну і не кидати їх.

Навіть незначні механічні пошкодження значно скорочують термін зберігання.

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Чому не можна одразу обрізати листя

Після викопування поживні речовини ще кілька днів переходять із листя у головку.

Саме тому досвідчені городники радять не поспішати з обрізуванням. Часник розкладають під навісом або в добре провітрюваному приміщенні разом із бадиллям.

Як правильно сушити часник

Оптимальний час сушіння — 10–14 днів. Під час сушіння потрібно:

захистити головки від прямих сонячних променів;

забезпечити хорошу вентиляцію;

не складати часник товстими шарами;

періодично перевертати його.

Після повного висихання обрізають коріння, залишаючи приблизно 3–5 мм, а стебло — до 5–10 см. Якщо плануєте плести коси, листя залишають.

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Як підготувати часник до тривалого зберігання

Перед закладанням на зиму врожай обов’язково сортують. Для тривалого зберігання підходять лише:

великі головки;

щільні зубчики;

сухі покривні лусочки;

відсутність тріщин, плям і пошкоджень.

Пошкоджений або надто дрібний часник краще використати в їжу чи для консервації.

Як правильно зберігати часник, щоб не псувався

Найкраще він зберігається за температури від 0 до +4 °C або від +16 до +20 °C за низької вологості повітря, приблизно 50–60%.

Для зберігання підійдуть:

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дерев’яні або пластикові ящики з отворами;

плетені кошики;

полотняні мішечки;

паперові пакети;

коси, підвішені у сухому приміщенні.

Не рекомендується тримати часник у поліетиленових пакетах або герметичних контейнерах, адже без доступу повітря він швидко починає пріти та псуватися.

Поширені помилки, які скорочують термін зберігання часнику

Щоб урожай не почав псуватися вже восени, варто уникати кількох типових помилок:

занадто раннього або пізнього викопування;

сушіння під палючим сонцем;

обрізування зеленого листя одразу після збирання;

зберігання у вологому підвалі;

використання герметичних пакетів без вентиляції.

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