Коли копати картоплю 2025 року: оптимальні терміни залежно від регіону, за місячним календарем

Коли копати картоплю

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Картопля — це не просто овоч, а справжній скарб української землі, що є головною культурою для багатьох родин. Її вирощують у кожному регіоні, від Полісся до степів Херсонщини. Час викопування картоплі впливає не лише на кількість урожаю, а й на його якість та здатність до тривалого зберігання. Якщо поспішити, бульби будуть недозрілими, з тонкою шкіркою, яка погано витримує транспортування і швидко псується. Затягнете — ризикуєте втратою смаку чи псуванням через надмірні дощі або несподівані заморозки. У 2025 році погодні умови в Україні, за прогнозами, будуть мінливими, тож вибір правильного моменту стає ще більш критичним. Щоб ваші зусилля не пішли нанівець, потрібно врахувати кілька факторів: сорт, регіон, погоду та навіть фази Місяця.

Як визначити, що картопля готова до збирання

Щоб не гадати навмання, зверніть увагу на природні сигнали рослини та ґрунту.

Пожовтіння та висихання бадилля. Це перший і найочевидніший сигнал завершення вегетації. Коли бадилля втрачає свій зелений колір, починає жовтіти, сохнути і поступово лягати на землю, це означає, що бульби вже не ростуть, а активно накопичують поживні речовини, формуючи щільну шкірку.

Щільність шкірки. Для перевірки викопайте один-два кущі з різних ділянок. Якщо шкірка на бульбах легко здирається пальцем або лущиться, картопля ще вважається «молодою» і не готова до тривалого зберігання. Для закладання в погріб бульбам потрібна міцна, щільна шкірка, яка не пошкоджується при легкому терті.

Тріщини в ґрунті. Навколо основи кущів можуть з’являтися характерні тріщини на ґрунті. Це ознака того, що бульби активно збільшуються в розмірах і досягли свого максимального об’єму, розсуваючи ґрунт навколо себе.

Час після посадки. Ранні сорти картоплі зазвичай дозрівають за 60–70 днів, середньостиглі — за 90–100 днів, а пізні — за 110–120 днів після висадки. Якщо ви садили картоплю наприкінці квітня чи на початку травня, то вже в липні-серпні можна перевіряти готовність ранніх сортів.

Не поспішайте викопувати весь урожай одразу. Спробуйте кілька кущів із різних ділянок, щоб переконатися, що бульби рівномірно дозріли.

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Чи потрібно зрізати бадилля перед збиранням

Це питання досі викликає дискусії серед городників. Деякі вважають, що зрізання бадилля за 7-10 днів до викопування допомагає бульбам краще дозріти і накопичити поживні речовини. Проте є й аргументи проти повного видалення бадилля:

Повне видалення бадилля на рівні ґрунту може ускладнити сам процес викопування, адже потім доведеться шукати місце, де був кожен кущ.

Якщо рослини були уражені фітофторою або іншими грибковими захворюваннями, зрізання бадилля може сприяти поширенню зарази по всій ділянці. Коли ви будете викопувати бульби, є ризик занести спори грибка в ґрунт, що створить сприятливі умови для зараження в наступному сезоні.

Тому багато хто вважає за краще не зрізати бадилля повністю або робити це обережно, знезаражуючи інструменти, якщо є підозри на хвороби.

Коли копати картоплю

Час збирання значною мірою залежить від сорту картоплі, регіону вирощування та ваших цілей — чи хочете ви молоду картоплю для літніх страв, чи бульби для зимового зберігання.

Ранні сорти: коли копати молоду картоплю

Молоді, незрілі бульби відрізняються особливо ніжним смаком і тонкою шкіркою. Зберігаються вони недовго, тому їх потрібно з’їсти одразу після викопування. Ранні сорти, такі як Беллароза чи Рів’єра, готові до збирання вже в кінці червня чи на початку липня, приблизно через 15–20 днів після цвітіння. Їхній ніжний смак ідеальний для літніх салатів чи варіння.

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Середньостиглі та пізні сорти: для зимового зберігання

Для тривалого зберігання важливо дочекатися, поки шкірка стане міцною, а бульби накопичать максимум крохмалю. Середньостиглі сорти (наприклад, Адретта) готові до збирання в серпні-вересні, через 90–100 днів після посадки. Пізні сорти (Пікассо, Скарб) зазвичай копають у вересні-жовтні, коли бадилля повністю відмирає.

У 2025 році оптимальними місяцями для збирання картоплі на зберігання будуть серпень (для середньостиглих сортів) і вересень (для пізніх).

Коли копати картоплю залежно від регіону

Україна вирізняється різноманітним кліматом, і це, безумовно, впливає на строки збирання картоплі. Кожен регіон має свої оптимальні періоди для викопування врожаю, які варто враховувати, щоб картопля була ідеально зрілою та добре зберігалася.

На Півдні України, зокрема в Одеській та Херсонській областях, ранні сорти картоплі можна починати копати вже з середини червня і до початку липня. Середньостиглі сорти там зазвичай готові до збору в середині серпня, а пізні — дозрівають протягом вересня.

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У Центральній Україні, до якої належать Київська та Вінницька області, ранні сорти картоплі починають викопувати дещо пізніше — з початку липня. Середньостиглі сорти досягають своєї зрілості на кінець серпня — початок вересня, а пізні сорти тут збирають у середині вересня.

Для жителів Північних регіонів, таких як Чернігівська та Житомирська області, терміни зміщуються ще далі. Ранні сорти картоплі готові до збору в середині липня. Середньостиглі сорти викопують на початку вересня, а пізні сорти дозрівають до кінця вересня — початку жовтня.

Цей графік є цінним орієнтиром, проте завжди пам’ятайте, що природа вносить свої корективи. Важливо не лише знати приблизні дати, а й постійно перевіряти стан картопляного бадилля та ґрунту.

Коли копати картоплю за місячним календарем 2025 року

Багато городників довіряють місячному календарю, вважаючи, що фази Місяця впливають на сокорух у рослинах, а отже, і на якість урожаю. Для картоплі найсприятливішим періодом вважається спадний Місяць, коли поживні речовини концентруються в коренеплодах, що сприяє кращому зберіганню бульб.

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У 2025 році сприятливі дні для збирання картоплі — це періоди спадного Місяця в серпні та вересні:

У серпні — це 2, 4, з 10 по 22, з 25 по 27 числа.

У вересні — 1-2, з 8 по 13, з 16 по 20, 27, 29 числа.

Натомість, уникайте збирання під час повного Місяця (орієнтовно 6–8 серпня та 4–6 вересня), коли бульби можуть бути більш водянистими та менш придатними для тривалого зберігання.

Погодні умови для копання картоплі

Найкраще копати в день без опадів, коли ґрунт не надто вологий. Ідеально, якщо дощів не було хоча б 3–5 днів поспіль. Це дозволить ґрунту підсохнути, що значно спростить копання, і бульби будуть чистими.

Легка хмарність або похмурий день без яскравого сонця є оптимальними умовами. Це захистить викопані бульби від сонячних опіків, доки вони підсихають на полі, а вас — від перегріву та сонячного удару.

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Оптимальна температура повітря для роботи та сушіння картоплі становить 15–20°C. У сильну спеку працювати важче, а занадто низькі температури або заморозки можуть пошкодити бульби, знизивши їхню лежкість.

Після викопування бульби бажано добре просушити. Залиште картоплю на полі на 4–6 годин у тіні (або під легкою хмарністю), щоб шкірка зміцніла, а зайва волога випарувалася. Ще краще, якщо є можливість, просушити її протягом 2–3 днів у добре провітрюваному приміщенні (сараї, під навісом). Це зміцнить шкірку, загоїть дрібні пошкодження та запобігатиме розвитку грибкових захворювань, що критично важливо для тривалого зберігання врожаю.