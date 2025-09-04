ТСН у соціальних мережах

Коли копати моркву, щоб не гнила, добре зберігалася і була смачною: найкращі дні осені 2025

Правильний час викопування — це гарантія того, що морква залишиться смачною, соковитою та без гнилі всю зиму. Якщо дотриматися корисних порад і орієнтуватися на сприятливі дні осені 2025 року, ви отримаєте урожай, який не втратить своїх якостей до самої весни.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коли копати моркву 2025 року

Коли копати моркву 2025 року / © Freepik

Якщо викопати моркву у невідповідний час, то вона може згнити у погребі буквально за декілька тижнів. Щоб коренеплоди залишалися соковитими, не псувалися та не втрачали своїх корисних властивостей, важливо правильно обрати момент збору. Професійні агрономи й астрологи, які складають місячний календар, зазначають, що у 2025 році є особливо вдалі дні для копання моркви.

Коли найкраще копати моркву восени 2025

  • Оптимальний період для збору урожаю моркви — з середини вересня до середини жовтня. У цей час коренеплоди вже набирають солодкість, але ще не встигають переспіти.

  • Не варто поспішати. Якщо моркву викопати зарано, вона буде несолодкою, швидко в’янутиме і гірше зберігатиметься.

  • Не можна запізнюватися. Якщо затягнути з викопуванням моркви, вона підмерзне, тому буде гнити у погребі чи підвалі.

Коли копати моркву за місячним календарем 2025 — найкращі дні

За порадами місячного календаря для городників, найбільш сприятливими днями для викопування моркви є:

  • Вересень: 17, 18, 21, 22, 26 та 27 числа.

  • Жовтень: 2, 3, 6, 7, 11 та 12 числа.

Ці дні припадають на спадний Місяць, в цей період коренеплоди найбільше насичені поживними речовинами і краще зберігатимуться взимку.

Як правильно копати моркву, щоб вона довго зберігалася свіжою

  • Викопуйте у суху сонячну погоду, щоб коренеплоди не вбирали зайву вологу.

  • Використовуйте вила, а не лопату, так ви зменшите ризик пошкодити моркву.

  • Не мийте врожай перед зберіганням, лише обережно струсіть землю.

  • Бадилля обрізайте коротко, майже під корінь, щоб не провокувати проростання.

Найкраще зберігати моркву у ящиках з сухим піском або тирсою за температури +1…+3 °С.

