Коли копати моркву, щоб не гнила, добре зберігалася і була смачною: найкращі дні осені 2025
Правильний час викопування — це гарантія того, що морква залишиться смачною, соковитою та без гнилі всю зиму. Якщо дотриматися корисних порад і орієнтуватися на сприятливі дні осені 2025 року, ви отримаєте урожай, який не втратить своїх якостей до самої весни.
Якщо викопати моркву у невідповідний час, то вона може згнити у погребі буквально за декілька тижнів. Щоб коренеплоди залишалися соковитими, не псувалися та не втрачали своїх корисних властивостей, важливо правильно обрати момент збору. Професійні агрономи й астрологи, які складають місячний календар, зазначають, що у 2025 році є особливо вдалі дні для копання моркви.
Коли найкраще копати моркву восени 2025
Оптимальний період для збору урожаю моркви — з середини вересня до середини жовтня. У цей час коренеплоди вже набирають солодкість, але ще не встигають переспіти.
Не варто поспішати. Якщо моркву викопати зарано, вона буде несолодкою, швидко в’янутиме і гірше зберігатиметься.
Не можна запізнюватися. Якщо затягнути з викопуванням моркви, вона підмерзне, тому буде гнити у погребі чи підвалі.
Коли копати моркву за місячним календарем 2025 — найкращі дні
За порадами місячного календаря для городників, найбільш сприятливими днями для викопування моркви є:
Вересень: 17, 18, 21, 22, 26 та 27 числа.
Жовтень: 2, 3, 6, 7, 11 та 12 числа.
Ці дні припадають на спадний Місяць, в цей період коренеплоди найбільше насичені поживними речовинами і краще зберігатимуться взимку.
Як правильно копати моркву, щоб вона довго зберігалася свіжою
Викопуйте у суху сонячну погоду, щоб коренеплоди не вбирали зайву вологу.
Використовуйте вила, а не лопату, так ви зменшите ризик пошкодити моркву.
Не мийте врожай перед зберіганням, лише обережно струсіть землю.
Бадилля обрізайте коротко, майже під корінь, щоб не провокувати проростання.
Найкраще зберігати моркву у ящиках з сухим піском або тирсою за температури +1…+3 °С.