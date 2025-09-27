- Дата публікації
Коли краще обрізати троянди: що радять досвідчені садівники для рясного цвітіння
Вибір сезону для обрізки троянд впливає на їхнє здоров’я та цвітіння. Садівниця пояснила, коли краще це робити.
Обрізка троянд — важливий етап догляду за квітами, від якого залежить не лише зовнішній вигляд клумби, а й майбутнє цвітіння. Неправильно підібраний час може призвести до втрати сили рослини: надто рання обрізка пошкодить молоді пагони, а запізніла — позбавить кущ пишного цвіту.
Про це повідомило видання The Spruce.
Садівниця з багаторічним досвідом Аннетт Герд пояснює: і осіння, і весняна обрізка мають свої переваги. Восени легше формувати кущ перед періодом спокою, а в регіонах із м’яким кліматом клумба ще й зберігатиме акуратний вигляд узимку.
Втім, весняна обрізка теж доречна. Оскільки троянди формують бутони на нових пагонах, їх можна безпечно підрізати до початку активного росту, не ризикуючи втратою цвітіння. Головне — не давати рослині витрачати сили на зайві бруньки.
За словами Герд, основну обрізку найкраще проводити навесні, перед стартом росту. Водночас варто робити й легкі літні підрізання: видалення відцвілих бутонів чи зрізання квітів для вази допомагає кущам зберігати форму та стимулює появу нових пагонів.
«Я часто підрізаю троянди навіть у теплу пору року. Головне — різати до бруньки, що з’являється, це допомагає кущу рости густіше і цвісти довше», — розповіла садівниця.
