Душ / © Credits

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Одні з нас не уявляють початку дня без гарячого душу, інші переконані, що змивати втому та бруд потрібно лише ввечері. Однак фахівці стверджують: універсальної відповіді не існує, адже все залежить від того, якого ефекту ви хочете досягти.

Про це пише blikk.

Експерти пояснили, як час прийому душу впливає на сон, рівень енергії, стан шкіри та навіть сезонну алергію.

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Ранковий душ: коли він дійсно корисний

Якщо вам важко прокинутися і налаштуватися на робочий день, ранковий душ може стати хорошою звичкою.

Трихолог Крістін Макміллан пояснює, що вода та пара допомагають швидше перейти від стану сну до активності, особливо людям, які прокидаються з жирною шкірою або сильно пітніють уночі.

Ранковий душ також допомагає відчути бадьорість і психологічно налаштуватися на новий день.

Чому вечірній душ вважають найкращим для сну

Якщо головна мета — міцний сон, більшість досліджень схиляється на користь вечірнього душу.

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Дослідник Гарвардської медичної школи Ерік Чжоу зазначає, що теплий душ або ванна температурою близько 40°C за 1–2 години до сну, які тривають щонайменше 10 хвилин, допомагають швидше заснути та покращують якість відпочинку.

Після теплого душу організм починає природно охолоджуватися, а саме зниження температури тіла є одним із сигналів для засинання.

У сезон алергії краще митися ввечері

Дерматолог Шамса Канвал радить людям із сезонною алергією або чутливою шкірою обов’язково приймати душ перед сном.

Протягом дня на волоссі та шкірі накопичуються пилок, пил та інші алергени. Якщо їх не змити, вони залишаються на подушці, можуть потрапляти до дихальних шляхів і провокувати закладеність носа або погіршувати якість сну.

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Для здорової шкіри також є переваги

За словами дерматолога Пурвіші Патель, саме вночі шкіра найактивніше відновлюється.

Якщо очистити її перед сном, а одразу після душу нанести зволожувальний крем або сироватку, косметичні засоби краще утримують вологу та ефективніше працюють.

Коли мити голову

Фахівці зазначають, що для здоров’я волосся важливіша регулярність миття, а не час доби.

Водночас вони радять не лягати спати з мокрим волоссям. Волога шкіра голови створює сприятливі умови для розмноження грибків і бактерій, а саме волосся у вологому стані легше пошкоджується.

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Як правильно приймати душ

Експерти радять дотримуватися кількох простих правил:

приймайте душ не довше 5–10 хвилин;

використовуйте теплу, а не гарячу воду;

не зловживайте жорсткими мочалками та скрабами;

наносьте зволожувальний крем протягом кількох хвилин після душу, поки шкіра ще зберігає вологу.

Фахівці наголошують, що найкращий час для душу залежить від ваших потреб. Якщо потрібно швидко прокинутися — обирайте ранок. Якщо ж хочете покращити сон, захистити шкіру та позбутися алергенів, більше переваг має вечірній душ.

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