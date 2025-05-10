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Коли краще садити картоплю у травні: сприятливі дні за місячним календарем
Травень — ідеальний час для посадки картоплі, але успіх залежить від фази Місяця.
Ідеальним часом для посадки картоплі є травень, особливо якщо квітень був холодним. Досвідчені городники радять орієнтуватися не лише на погоду, а й на місячні фази.
Про це повідомило видання Вікна.
Найкращі дні для посадки у травні 2025
За місячним календарем, найсприятливіший період — з 13 по 26 травня, коли Місяць знаходиться у фазі спадання. Городники зазначають, що це час, коли енергія спрямована в коріння, що сприяє швидкому проростанню бульб.
Коли краще утриматися від посадки?
12 травня — повня, не підходить для посадки (краще підготувати ґрунт).
27 травня — Молодик, рослини особливо вразливі.
Нейтральні та умовно сприятливі дні
Також картоплю можна посадити 1–11 травня та 28–31 травня (фаза зростаючого Місяця). Головне, щоб ґрунт прогрівся до 10–12°C.
Як садити картоплю, щоб вродила на славу?
Обирайте якісний матеріал — бульби розміром з яйце (50-100 г), без пошкоджень.
Пророщуйте заздалегідь — за 4-6 тижнів викладіть картоплю на яскраве місце (12-16°C).
Обробляйте перед посадкою — стимулятори росту (Епін) та засоби від хвороб.
Дотримуйтесь сівозміни — найкращі попередники: капуста, бобові, гарбузи.
Підгодовуйте ґрунт — компост, калійні та фосфорні добрива підвищать врожайність.
Раніше ми писали, коли висівати кавуни у відкритий ґрунт.