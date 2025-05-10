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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Коли краще садити картоплю у травні: сприятливі дні за місячним календарем

Травень — ідеальний час для посадки картоплі, але успіх залежить від фази Місяця.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коли садити картоплю

Коли садити картоплю / © Фото з відкритих джерел

Ідеальним часом для посадки картоплі є травень, особливо якщо квітень був холодним. Досвідчені городники радять орієнтуватися не лише на погоду, а й на місячні фази.

Про це повідомило видання Вікна.

Найкращі дні для посадки у травні 2025

За місячним календарем, найсприятливіший період — з 13 по 26 травня, коли Місяць знаходиться у фазі спадання. Городники зазначають, що це час, коли енергія спрямована в коріння, що сприяє швидкому проростанню бульб.

Коли краще утриматися від посадки?

  • 12 травня — повня, не підходить для посадки (краще підготувати ґрунт).

  • 27 травня — Молодик, рослини особливо вразливі.

Нейтральні та умовно сприятливі дні

Також картоплю можна посадити 1–11 травня та 28–31 травня (фаза зростаючого Місяця). Головне, щоб ґрунт прогрівся до 10–12°C.

Як садити картоплю, щоб вродила на славу?

  1. Обирайте якісний матеріал — бульби розміром з яйце (50-100 г), без пошкоджень.

  2. Пророщуйте заздалегідь — за 4-6 тижнів викладіть картоплю на яскраве місце (12-16°C).

  3. Обробляйте перед посадкою — стимулятори росту (Епін) та засоби від хвороб.

  4. Дотримуйтесь сівозміни — найкращі попередники: капуста, бобові, гарбузи.

  5. Підгодовуйте ґрунт — компост, калійні та фосфорні добрива підвищать врожайність.

Раніше ми писали, коли висівати кавуни у відкритий ґрунт.

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