Коли квасити капусту у лютому 2026 року: найкращі дати за місячним календарем

Коли квасити капусту 2026 року

Лютий вважається вдалим місяцем для квашення капусти, особливо якщо орієнтуватися на місячний календар. Саме правильно обрані дні впливають на смак, хрумкість і зберігання готової капусти. Заквашена у сприятливий період, вона виходить щільною, соковитою, білою, ароматною, без слизу та гіркоти, не темніє і не перекисає.

Коли квасити капусту у лютому 2026 року

Гравітаційний вплив місяця на рух рідин у рослинних клітинах прямо позначається на якості ферментації. Коли місяць росте, клітинний сік виділяється активніше, що створює ідеальне середовище для молочнокислих бактерій і робить капусту хрумкою. У період повні або спадного місяця бродіння сповільнюється, через що овоч часто втрачає пружність, стає м’яким або виділяє зайвий слиз.

Сприятливі дати для квашення капусти у лютому 2026 року

На початку місяця, 1 лютого, відбудеться повня, після чого місяць почне спадати. Цей процес триватиме до 17 лютого, коли настане молодик. Новий цикл зростання місяця розпочнеться 18 лютого і триватиме до кінця місяця.

Найкращим часом для заготовок є період з 18 по 25 лютого. У ці дні місяць активно росте, що гарантує інтенсивне виділення соку та правильну ферментацію, завдяки чому капуста вийде хрумкою.

Період з 26 по 28 лютого також вважається вдалим. Це останні дні фази зростання, які добре підходять для тих, хто планує зробити невеликі запаси для швидкого вживання.

Натомість проміжок з 1 по 16 лютого є небажаним для квашення. Через вплив спадного місяця овоч може втратити пружність, стати занадто м’яким або набути неприємної текстури.

Народні прикмети також радять обирати так звані «чоловічі» дні тижня — понеділок, вівторок або четвер. У лютому 2026 року особливо вдалими будуть 19 та 24 лютого.

Як заквасити капусту: пропорції та поради

Для отримання збалансованого смаку рекомендується дотримуватися такої пропорції:

Капуста: 1 кг

Морква: 100 г

Сіль: 20–25 г (приблизно 1 столова ложка без гірки)

Для того щоб отримати ідеальну домашню заготівлю, варто дотримуватися таких правил, які гарантують відмінний результат.