- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 258
- Час на прочитання
- 3 хв
Коли квасити капусту у лютому 2026 року: найкращі дати за місячним календарем
Календар квашення капусти на лютий 2026 рік
Лютий вважається вдалим місяцем для квашення капусти, особливо якщо орієнтуватися на місячний календар. Саме правильно обрані дні впливають на смак, хрумкість і зберігання готової капусти. Заквашена у сприятливий період, вона виходить щільною, соковитою, білою, ароматною, без слизу та гіркоти, не темніє і не перекисає.
Коли квасити капусту у лютому 2026 року
Гравітаційний вплив місяця на рух рідин у рослинних клітинах прямо позначається на якості ферментації. Коли місяць росте, клітинний сік виділяється активніше, що створює ідеальне середовище для молочнокислих бактерій і робить капусту хрумкою. У період повні або спадного місяця бродіння сповільнюється, через що овоч часто втрачає пружність, стає м’яким або виділяє зайвий слиз.
Сприятливі дати для квашення капусти у лютому 2026 року
На початку місяця, 1 лютого, відбудеться повня, після чого місяць почне спадати. Цей процес триватиме до 17 лютого, коли настане молодик. Новий цикл зростання місяця розпочнеться 18 лютого і триватиме до кінця місяця.
Найкращим часом для заготовок є період з 18 по 25 лютого. У ці дні місяць активно росте, що гарантує інтенсивне виділення соку та правильну ферментацію, завдяки чому капуста вийде хрумкою.
Період з 26 по 28 лютого також вважається вдалим. Це останні дні фази зростання, які добре підходять для тих, хто планує зробити невеликі запаси для швидкого вживання.
Натомість проміжок з 1 по 16 лютого є небажаним для квашення. Через вплив спадного місяця овоч може втратити пружність, стати занадто м’яким або набути неприємної текстури.
Народні прикмети також радять обирати так звані «чоловічі» дні тижня — понеділок, вівторок або четвер. У лютому 2026 року особливо вдалими будуть 19 та 24 лютого.
Як заквасити капусту: пропорції та поради
Для отримання збалансованого смаку рекомендується дотримуватися такої пропорції:
Капуста: 1 кг
Морква: 100 г
Сіль: 20–25 г (приблизно 1 столова ложка без гірки)
Для того щоб отримати ідеальну домашню заготівлю, варто дотримуватися таких правил, які гарантують відмінний результат.
Для квашення підходять виключно пізні або середньопізні сорти овоча. Вони мають щільні листи та високий вміст природних цукрів, що є необхідною умовою для якісного процесу ферментації.
Використовувати слід лише звичайну кам’яну сіль великого помелу. Важливо уникати йодованої солі, оскільки вона руйнує текстуру, роблячи продукт м’яким, і може додати небажаний специфічний присмак.
Процес бродіння має починатися при кімнатній температурі від вісімнадцяти до двадцяти двох градусів протягом перших трьох діб. Після завершення активної фази ємність необхідно перенести у прохолодне приміщення для подальшого зберігання.
Під час ферментації важливо щодня проколювати капусту дерев’яною паличкою до самого дна. Це дозволяє виходити вуглекислому газу, який накопичується всередині; якщо цього не робити, готова страва буде гірчити.
Капуста завжди повинна бути повністю занурена в розсіл. Слідкуйте, щоб під вагою гніту сік покривав верхній шар, адже будь-який контакт продукту з повітрям може призвести до появи плісняви та псування всієї порції.