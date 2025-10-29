ТСН у соціальних мережах

Коли квасити капусту у листопаді: сприятливі дні 2025 року

Коли сікти капусту у листопаді цього року, щоб досягти і деального смаку

Коли квасити капусту у листопаді

Листопад — це традиційно найкращий час для масштабного квашення капусти, оскільки саме в цей період пізньостиглі сорти набирають оптимальної солодкості й щільності, забезпечуючи ідеальні зимові запаси.

Щоб капуста вийшла хрумкою, соковитою і довго зберігалася, варто дотримуватися не тільки перевірених кулінарних правил, але й народних рекомендацій, пов’язаних з місячним календарем.

Найкращі дні для квашення капусти у листопаді 2025 року за місячним календарем

Згідно з давніми народними прикметами та місячним календарем, найсмачніша і найбільш хрустка капуста виходить, якщо розпочати процес квашення на зростаючому місяці. Ця фаза сприяє активному та правильному бродінню, що є ключовим для якості страви.

Найсприятливіші дати для соління капусти в листопаді 2025 року дві тисячі двадцять п’ятого року —

  • 2-5 листопада, 8, 9, 11, 12, 13, 20-25 листопада.

Традиційні «жіночі», в які за народними прикметами кращити квасити капусту — це середа, п’ятниця та субота.

Золоті правила ідеальної квашеної капусти

Для того, щоб капуста була ароматною, хрумкою і не гірчила, необхідно дотримуватись кількох основних правил:

  • Використовуйте виключно пізньостиглі сорти — вони мають бути щільними, важкими із білими листками. Ранні сорти занадто м’які і схильні швидко скисати.

  • Шаткована капуста має бути тонкою та рівномірною — чим тонші смужки, тим краще і рівномірніше вона закваситься.

  • Використовуйте лише кам’яну сіль крупного чи середнього помелу без будь-яких добавок. Йодована або морська сіль може сповільнити процес бродіння і погіршити хрусткість.

  • Морква потрібна для кольору та легкої солодкості, але її надлишок робить капусту м’якою.

  • Після засолювання капусту необхідно добре утрамбувати під гнітом, щоб вона виділила достатню кількість соку, у якому відбувається правильне бродіння.

  1. Перші два три дні посудину тримають при кімнатній температурі, а потім переносять у прохолодне місце для зупинки зайвого скисання.

  • Під час активного бродіння капусту треба щодня проколювати дерев’яною паличкою або довгим ножем аж до дна, щоб випустити вуглекислий газ і запобігти появі гіркоти.

І не забувайте, що квашена капуста та її розсіл є надзвичайно цінними продуктами для здоров’я. Вони багаті на клітковину, яка є важливою для мікрофлори кишківника, розсіл містить вітамін К та солі калію, що допомагають боротися з набряками, покращують водно-мінеральний обмін і сприяють нормальній роботі сечовивідної системи та нирок.

