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Коли Медовий Спас за новим календарем: що означає це свято, які продукти святять, чого не можна робити
Свято Маковія (або Медовий Спас) — перший з трьох Спасів, які щороку святкують українці наприкінці літа.
Після 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому більшість церковних свят припадають на 13 днів раніше.
Коли Медовий Спас за новим календарем
Свято Маковія — неперехідне, а тому воно має сталу дату. За новим календарем Медовий Спас ми святкуємо 1 серпня (раніше — 14 серпня). Свято присвячене пам’яті святим мученикам Макавеям, а також свіжому урожаю меду. Тобто старослов’янське свято тісно переплелося з релігійним.
Медовий Спас: що означає це свято
Церква на Маковія вшановує пам’ять святих великомучеників Макавейських. Юда Макавей повстав проти язичництва у часи еллінізації юдейського народу, і повів за собою людей, які чинили спротив. Саме на його честь і було названо це свято.
Вшановують цього дня сім мучеників: старого батька Елеазара, його дружину і п’ятеро синів. Вони повстали проти гноблення юдейського народу, за що й поплатилися своїм життям. В українській традиції Макавея було перетворене на більш близьке Маковій.
В храмах на Маковія вшановується Животворчий Хрест Господній, який є символом страждань мучеників. Також проводиться освячення першого урожаю меду.
В народі на Маковія найчастіше кажуть Перший Спас або Медовий Спас. Від цієї дати розпочинається особливий цикл днів, що присвячені новому урожаю. Освячуючи мед, люди благословляють урожай і висловлюють свою подяку Богу.
Також до церкви несуть різнотрав’я, яке освячують і зберігають цілий рік. За потреби з лікувальних трав готували різноманітні настоянки і напої. Також збирали красиві букети з чорнобривців, волошки, чебрецю. Від Маковія починається 14-денний Успенський піст, який в народі називають Спасівка.
Що не можна робити на Медовий Спас
Працювати на Маковія, як і на будь-яке велике церковне свято, забороняється. Також існують й інші заборони:
прибирати в домі;
вишивати, шити, в’язати;
їсти м’ясо, молочні та рибні продукти;
вмикати гучну музику, веселитися;
вживати алкогольні напої.
До свята було прийнято випікати пиріжки, печиво і булочки з маком. А ще добрим знаком вважалося, якщо вранці натщесерце випити освяченої води.